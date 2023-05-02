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Pofuduk çikolatalı donut tarifi! Tam kıvamında donut nasıl yapılır?

02.05.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pastanelerin yıldızı olan donutlar şekliyle küçükleri lezzetiyle büyükleri gönülden fethediyor. Özellikle çikolatalı donut oldukça seviliyor. Bu eşsiz tatlıyı evde yapmak isteyenler çikolatalı donut nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte enfes çikolatalı donut tarifi...

Pofuduk çikolatalı donut tarifi! Tam kıvamında donut nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç adet 45
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon -

Amerika'nın tüm dünyaya tanıttığı lezzetlerden olan donut en popüler tatlılar arasında yer alıyor. Pastane vitrinde renk renk görünüşleriyle iştah kabartan donutları evde yapmak istiyorsanız bu çikolatalı donut tarifini mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER

  • Hamuru için:
  • 1 su bardağı süt
  • 1/2 su bardağı su
  • 2 adet yumurta
  • 1/2 su bardağı tereyağı (eritilip soğutulmuş)
  • 1/2 su bardağı şeker
  • 30 gram yaş maya
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3-4 su bardağı un (aldığı kadar)
  • 1 su bardağı sıvı yağ (kızartmak için)
  • Üzeri için:
  • 200-300 gram çikolata (parçaları)

TARİF

  • Süt, su, maya ve şekeri yoğurma kabına alıp eriyene kadar karıştırın.
  • Yumurta ve tereyağı ilave edin, tekrar karıştırın.
  • Azar azar unu ve tuzu ekleyip yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
  • Üzerini kapatıp dinlenmesi için bir kenarda bekletin.
  • Hamur iki katına ulaştığında merdane ile 1 cm kalınlığında açın.
  • Yuvarlarlar kesip unlanmış tezgah veya pişirme kağıdı üzerine dizin.
  • Üzerlerini bez ile örtüp yarım saat kadar daha mayalandırın.
  • Orta ateşte kızgın yağda her iki tarafını da kızartın.
  • Benmari usulü eritilmiş çikolataya batırıp üzerlerine fındık parçaları veya küçük renkli şekerlemeler serpin.

AFİYET OLSUN!

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Pofuduk çikolatalı donut tarifi! Yedikçe yediren lezzetPofuduk çikolatalı donut tarifi! Yedikçe yediren lezzet
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