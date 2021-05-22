HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polenleri kar zannettiler! Her yeri beyaza bürüdü

Polenleri kar zannettiler! Her yeri beyaza bürüdü

22.05.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çevreyi beyaza bürüyen polenler, görenleri şaşkına çevirdi.

Polenleri kar zannettiler! Her yeri beyaza bürüdü

İlçeye bağlı Yeni Mahalle’de esen rüzgarla birlikte kavak ağaçlarından düşen ve etrafı beyaza bürüyen polenler görenleri şaşırttı. Polenler yüzünden evlerinin camlarını açamadıklarını, balkonlara çıkamadıklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm bulmalarını istediler.

"ARTIK POLENLER İÇİN DE MASKE TAKIYORUZ"

Polenleri kar sanan Nihat Düzen, ’’Evdeydim, balkona çıkacaktım. Dışarıya baktığımda bahçenin bir kısmı beyaza bürünmüş durumdaydı. Meğerki ağaçlardan sökülen polenlermiş. Özellikle rüzgarlı havada polenlerin dağılması, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Polenlerin yoğunluğu yüzünden balkonlara çıkamadığımız gibi camları da açamıyoruz. Yetkililerden bir an önce bu konuya çözüm bulmalarını istiyoruz. Artık koronavirüsün yanında polenler için de maske takıyoruz'' dedi. (İHA)

AW326522_09

AW326522_01

AW326522_13

AW326522_06


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Sosyal medya hesabı kavgası hastanelik ettiSosyal medya hesabı kavgası hastanelik etti
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova

En Çok Okunan Haberler

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Bikinisi küçük geldi! Herkes ona baktı

Bikinisi küçük geldi! Herkes ona baktı

217 milyon dolar hareketlilik! Parayı Bitcoin'e yatırmışlar

217 milyon dolar hareketlilik! Parayı Bitcoin'e yatırmışlar

Kazada bacağı kopan bekçiden acı haber geldi

Kazada bacağı kopan bekçiden acı haber geldi

Cinsiyet değiştiren Ken Bebek yeni göğüslerini sergiledi

Cinsiyet değiştiren Ken Bebek yeni göğüslerini sergiledi

Bakan Koca: Bu iş bitmiştir, sorun çözülmüştür

Bakan Koca: Bu iş bitmiştir, sorun çözülmüştür

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Canlı bomba' krizi! Açığa alındılar

'Canlı bomba' krizi! Açığa alındılar

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.