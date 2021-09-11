Polis memuru ve gece bekçisi pitbull saldırısında yaralandı

Edinilen bilgilere göre olay, Yenimahalle 3. Sokakta meydana geldi. K.T. ağabeyi Ş.T.’ye ait pitbull cinsi köpekle sokağa çıktı.

GECE BEKÇİSİ VE POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

Mahalle sakinleri beslenmesi yasak köpek gezdirildiği için polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine giden ekipler, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpek bir gece bekçisinin ayağını ısırdı.

Köpeğin saldırısına uğrayan bir polis memuru da kolundan yaralandı. Köpek Sivas Belediyesi ekipleri tarafından güçlükte etkisiz hale getirilerek barınağa götürüldü. Yaralı gece bekçisi ve polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KÖPEĞİN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. K.T. ise beslenmesi yasak köpek bulundurma suçlaması ile ifadesi alınmak üzere sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Yenimahalle Polis Merkezine götürdü. (İHA)



