HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Polis minibüsünü hedef almışlar! Pakistan'daki hain terör saldırısında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Polis minibüsünü hedef almışlar! Pakistan'daki hain terör saldırısında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

08.08.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Ketta kentinde bulunan Zarghun yolu üzerinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bir polis minibüsünün hedef alındığı bombalı saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti, en az 12 kişi ise yaralı halde kurtulabildi.

Pakistan'ın Belucistan Eyalet Yönetimi Sözcüsü Liaquat Shahwani yaptığı açıklamada, Ketta kentinde yer alan Zarghun yolu üzerinde Serena oteli yakınlarında, bomba yüklü bir motosiklet ile bir polis minibüsüne bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Düzenlenen saldırıda 2 polis memurunun hayatını kaybettiğini, en az 12 kişinin ise yaralandığını belirten Shahwani, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırdığını bildirdi. Shahwani, "Teröristler Belucistan'ın huzurunu bozmak ve korku yaymak istiyor. Barışçıl Belucistan'da rahatsızlık oluşturmaya çalışan unsurları adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HAİN PLANLARINI GERÇEKLEŞTİRMELERİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Belucistan eyaleti Başkanı Jam Kamal Khan taptığı açıklamada ise, 2 polis memurunun hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, saldırıyı kınadı. Khan, "Terörist unsurlar eyaletin huzurunu bozmak istiyor. Teröristlerin hain planlarını gerçekleştirmelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kaydetti. Ayrıca Khan, yetkililere saldırıyla ilgili bir rapor sunmaları ve yaralılara mevcut en iyi tedavi olanaklarını sağlamaları talimatını verdiğini bildirdi.

Öte yandan, 21 Nisan tarihinde Serena otelin otoparkında patlayan bir bombanın ardından 5 kişi hayatını kaybetmiş birçok kişi ise yaralanmıştı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin ettiNe olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin etti
"Henüz tespit edilmedi" diyerek uyardı! Koronavirüste süper mutant tehlikesi"Henüz tespit edilmedi" diyerek uyardı! Koronavirüste süper mutant tehlikesi
Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştüYunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü
Anahtar Kelimeler:
Pakistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Mardin'de toz bulutu etkili oldu! Evlerin pencereleri kapatıldı

Mardin'de toz bulutu etkili oldu! Evlerin pencereleri kapatıldı

Afgan mültecilerin eğlendiği anlara isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Afgan mültecilerin eğlendiği anlara isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.