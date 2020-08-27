Polis sahneden indirmişti! Melek Mosso isyan etti

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz cumartesi günü Florya'da sahneye çıktı. Mosso, konserin ortasında "ağır siyasi göndermelerin yanı sıra fanatik konuşmalar yaptığı, Grup Yorum üyelerine selam gönderdiği ve durumdan bazı izleyicilerin rahatsız olduğu" gerekçesiyle polis tarafından sahneden indirildi. Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yayınlayan şarkıcı yaşananlara isyan etti.

"POLİSİ ARAYIP BENİ SAHNEDEN İNDİRMEYE ZORLAMIŞLARDIR"

"Melek Mosso sahneden indirildi" adı altında yapılan haberlerin doğru olmadığını belirten Melek Mosso, Twitter'dan yaptığı paylaşımda yaşananları şu sözlerle açıkladı: "Toplumsal cinsiyet eşitsizliği yüzünden öldürülen kadın arkadaşlarımın ruhuna, her konserimde armağan ettiğim ve 'İstanbul sözleşmesi yaşatır' dedikten sonra söylediğim 'Keklik gibi' türküsü söylenenin aksine ayakta alkışlanmıştır. Konserde olan tanıdıkları bu söylemden rahatsız olup, polisi arayıp beni sahneden inmeye zorlamışlardır. Saygımızı hiç bozmadan, polisimize zorluk çıkartmadan sahneden indik ve bunun hakkında olaylar büyümesin diye asla konuşmadık."