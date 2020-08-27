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Polis sahneden indirmişti! Melek Mosso isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 13:50 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz cumartesi günü sahneye çıkan Melek Mosso polis tarafından sahneden indirilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı, "Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardığım için sahneden indirildim. Evime gelip hüngür hüngür ağladım" dedi.

Polis sahneden indirmişti! Melek Mosso isyan etti

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz cumartesi günü Florya'da sahneye çıktı. Mosso, konserin ortasında "ağır siyasi göndermelerin yanı sıra fanatik konuşmalar yaptığı, Grup Yorum üyelerine selam gönderdiği ve durumdan bazı izleyicilerin rahatsız olduğu" gerekçesiyle polis tarafından sahneden indirildi. Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yayınlayan şarkıcı yaşananlara isyan etti.

"POLİSİ ARAYIP BENİ SAHNEDEN İNDİRMEYE ZORLAMIŞLARDIR"

"Melek Mosso sahneden indirildi" adı altında yapılan haberlerin doğru olmadığını belirten Melek Mosso, Twitter'dan yaptığı paylaşımda yaşananları şu sözlerle açıkladı: "Toplumsal cinsiyet eşitsizliği yüzünden öldürülen kadın arkadaşlarımın ruhuna, her konserimde armağan ettiğim ve 'İstanbul sözleşmesi yaşatır' dedikten sonra söylediğim 'Keklik gibi' türküsü söylenenin aksine ayakta alkışlanmıştır. Konserde olan tanıdıkları bu söylemden rahatsız olup, polisi arayıp beni sahneden inmeye zorlamışlardır. Saygımızı hiç bozmadan, polisimize zorluk çıkartmadan sahneden indik ve bunun hakkında olaylar büyümesin diye asla konuşmadık."

"HER ZAMAN EŞİTSİZLİĞİN ARKASINDA DURACAĞIM"

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"Fakat görüyorum ki yanlış yapmışız. Konuyu siyasi bir yöne çekmeye çalışmak manasızdır. Haberi kaldırmanızı ve bir özür yazısı yayınlamanızı istiyorum. Konserin bütün ses kaydı elimizde mevcuttur. Aksi halde hakkımı mahkemede delillerle arayacağımdan emin olunuz. Her zaman eşitsizliğin karşısında duracağımdan sevenlerim ve dinleyicilerim asla şüphe duymasın. Sizden ricam o günkü geceden (konuşmadan) videosu olan herkes #melekmosso ve #istanbulsözlesmesiyasatır etiketini yazarak paylaşsın lütfen. Müziği kısmaya çalışmak, sanatın eleştirel ve toplumsal gücünü yok saymak sadece büyük bir korku sonucu oluşur. Korkmuyorum!"

"EVİME GELİP HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

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Açıklamanın ardından Instagram hesabından bir video yayınlayan Mosso, "Bugün Musa Orhan, tecavüzcü bir adam salıverildi. Ben kadın arkadaşlarım öldürülmesin, bu tür cinayet ve tecavüzler olmasın diye ses çıkardığım için, 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' dediğim için sahneden indirildim. Mikrofonum elimden alındı ve hiç sesimi çıkarmadan indim. Evime gelip hüngür hüngür ağladım. Bu nasıl ahlaki bir değer" dedi.

Yaşanan olayların ardından Twitter'da TT olan Melek Mosso'ya destek yorumları yağdı.

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