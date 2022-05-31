Polisi sürükleyip kaçmıştı! Şimdi oy istiyor...

Polisi metrelerce sürükleyip yaraladığı görüntülerle hafızalara kazınan Bülent Sadıkoğlu, İzmit ilçesindeki Erenler Mahallesi’ne muhtar adayı oldu.

POLİSİ SÜRÜKLEYİP KAÇMIŞTI

Sadıkoğlu, bundan 8 ay önce otomobiliyle polisin kontrol noktasında durmuştu.

Kendisinden ehliyet ve ruhsat gösterilmesi istendiği esnada gaza basan Sadıkoğlu, aracı durdurmak için kapıya tutunan polis memurunu da sürüklemiş ve yaralanmasına sebep olarak kaçmıştı.

Ardından yapılan incelemelerde eski CHP Gençlik Kolları’nda ilçe başkan yardımcılığı ve il başkan vekilliği gibi görevlerde bulunduğu görülmüştü.

3 AY CEZAEVİNDE KALMIŞTI

Kısa süre sonra yakalanan Bülent Sadıkoğlu, 3 ay cezaevinde yatıp Mart ayında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

(İHA)

