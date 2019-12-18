Polisler arabasında buldu! Skandal

Skandal olay, Avustralya'nın Sydney kentinde meydana geldi. 23 yaşındaki model Vera Zinger'ın başı, otomobilinde bulunan dört çantanın içinden çıkanlar yüzünden dertte.

Instagram modeli Vera Zinger, ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Vera Zinger, 19 Kasım'da otomobili ile şehrin kuzey batısındaki Barangaroo taraflarındayken Sydney polisi tarafından durduruldu. Polis ekipleri, 23 yaşındaki modelin lüks otomobilini aramaya başladı. Araçta 2 bin 150 doların yanı sıra dört çanta bulundu.

ÇANTALAR UYUŞTURUCU İLE DOLU!

Çantaları açan polis memurları gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Çantaların tamamı uyuşturucu ile doluydu. Vera, gözaltına alınmasına rağmen Instagram'dan dünyanın dört bir yanını gezdiği fotoğrafları paylaşmaya devam etti.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU

Instagram'da 84 bin takipçisi olan model, bugüne dek Barcelona, Ibiza, Amsterdam, Mykonos ve Santorini gibi tatil cennetlerinden kareler paylaşmıştı. Daily Mail'in haberine göre yılbaşı öncesi Avustralya'da ülke çapında baskınlar yapıldı ve hem kasım hem de aralık boyunca kilolarca uyuşturu ele geçirildi.

TÜRKİYE'DE TATİL YAPMIŞ!

Paylaştığı fotoğraflardan daha önce Türkiye'ye de geldiği anlaşılan Vera Zinger, iç çamaşırı, bikini ve mayo modelliği yapıyor.

23 yaşındaki model, ocak ayında hakim karşısına çıkacak.



