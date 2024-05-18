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Beylikdüzü'nde hastanede sır olay! Hemşire Selen Bilgin'in ölümünde doktorun ifadesi ortaya çıktı: 'Kendisine...'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.05.2024 19:08
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İstanbul'da özel bir hastanede hemşire Selen Bilgin ölü olarak bulunmuştu. Bilgi'nin ölümü üzerine başlatılan soruşturmada koluna enjekte edilen ilaç, yoğun bakım doktoru olan F.A.'nın cebinden çıkmıştı. Olayda yaşanan yeni gelişmede adli kontrolle serbest bırakılan doktorun tutuklanması talep edildi. Ayrıca doktor F.A.'nın tam ifadesi de ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde hastanede sır olay! Hemşire Selen Bilgin'in ölümünde doktorun ifadesi ortaya çıktı: 'Kendisine...'

Olay, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü'nde özel bir hastanede meydana geldi. Bir hastanede hemşire olarak çalışan Selen Bilgin (24), başka bir özel hastanenin yoğun bakımında kalan dedesinin yanına refakatçi olarak gitti. İddiaya göre hastanenin yoğun bakım doktoru olan F.A. ile hemşire Selen Bilgin'in bir süredir arkadaş oldukları öğrenildi. Genç hemşire Selen Bilgin, pazartesi sabaha karşı hastanedeki bir odada hareketsiz şekilde bulundu. Hemşire Bilgin, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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İLAÇ DOKTORUN CEBİNDEN ÇIKTI

Şüpheli olarak değerlendirilen ölüm için başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Hemşire Selen Bilgin'in koluna enjekte edildiği iddia edilen ilaç odada bulunamadı. Yapılan incelemenin ardından ilacın ampulü doktor F.A.'nın cebinde bulundu.

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"SELEN ENJEKTE ETTİ"

İfadesi alınan doktor F.A., Selen Bilgin'le arkadaş olduklarını ve aralarında ilişki olduğunu ifade ederek, olay gecesi başı ağrıdığı için ağrı kesici ilacı damar yolu açarak verdiğini söyledi. Sabah uyandığında Selen'i yüzü morarmış olarak bulduğunu iddia eden doktor F.A. ameliyat öncesi kullanılan ilacı ise Selen'in enjekte ettiğini söyledi.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli olarak ifadesi alınan doktor F.A. tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği doktor F.A. hakkında adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

İTİRAZ EDİLDİ

Habertürk'ün haberine göre soruşturmayı sürdüren savcılık, doktor F.A.’nın, adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtirazda bulunan savcılık, doktor F.A.’nın tutuklanmasını talep etti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Önce bilgisine başvurulan daha sonrada şüpheli olan doktor F.A.’nın detaylı ifadesi de ortaya çıktı. Doktor verdiği ifadesinde, Selen ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını belirterek, olay gecesi, Selen’in baş ağrısı olduğunu ve bunun için ilaç almak istediğini söyledi.

Yoğun bakımdayken Selen’in telefonla kendisini aradığını iddia eden doktor F.A., ağrı kesici içeren serumu odaya götürdüğünü ve koluna enjekte ettiğini belirtti. Daha sonra yine yoğun bakıma indiğini anlatan doktor F.A., Selen’le yine bir telefon görüşmesi olduğunu hatta kendisine "Sana ağrı kesici ilacı verdim. Kayıt açmam lazım" dediğini söyledi.

Selen’in kendisine, 2-3 gündür uykusuz olduğunu söylediğini belirten doktor F.A., uyuya kaldıklarını; uyandığında Selen’i hareketsiz gördüğünü iddia etti. Selen’in koluna ağrı kesici ilaç dışında hiçbir ilacı enjekte etmediğini söyleyen doktor F.A., Selen’in de yoğun bakım hemşiresi olduğunu bu ilaçları nasıl alacağını iyi bildiğini ileri sürdü.

SIR OLAYI OTOPSİ RAPORU AYDINLATACAK

Selen Bilgin’in alınan ağrı kesici ilaç yüzünden mi yoksa ameliyatlar öncesi kullanılan anestezi ilacı nedeniyle mi öldüğü Adli Tıp kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporunda ortaya çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hemşire Beylikdüzü hastane
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