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Polislere böyle dil döktü: Kız arkadaşım çok rica etti, ne olursunuz abi!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.07.2019 05:41 | Son Güncelleme

Karabük'te, alkol denetimi yapan trafik polisleriyle, sürücüler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Alkollü çıkan sürücüler ehliyetlerine el konulmaması, ceza yazılmaması için çeşitli bahaneler öne sürüp, talepler de bulundu. Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan bir sürücü polislere “Kız arkadaşım çok rica etti. Kıramadım onu. Vallahi akşam üstü içtim. Lütfen yapmayın. Ne olursunuz abi” diye yalvardı.

Polislere böyle dil döktü: Kız arkadaşım çok rica etti, ne olursunuz abi!

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece 100. Yıl Mahallesi’nde alkol denetimi yaptı. Kontrol noktasında durdurulan minibüsün sürücüsü G.K.(22), 0.69 promil alkollü çıktı. Polisin kendisine ceza yazacağını ve ehliyetine 6 ay el koyacağını öğrenen G.K., “Çok az bir şey içtim. Yapmasan böyle bir şey. Abi ehliyeti almasak, sadece ceza yazsak olmuyor mu? Bir iyilik yapın, ehliyetimi almasanız” dedi. G.K.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, 1002 TL ceza kesildi.

"BİR İYİLİK YAPSANIZ"

Otomobil sürücüsü T.K.(41) ise “Başıma iş alırım. Üfledikten sonra olay bitiyor. Bana inisiyatif kullanamaz mısınız? Bana bir iyilik yapsanız” diyerek, alkolmetreyi üflemek istemedi. Polislerin, "Alkol çıkacak mı çıkmayacak mı bir bakalım" dediği T.K.'nin yanıtı ise “Çıkacak, çıkacak” oldu. İkna edildikten sonra alkolmetreyi üfleyen sürücü, 1.09 promil alkollü çıktı. T.K.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulup, 1002 TL ceza kesildi.

"NE OLURSUNUZ ABİ"

Daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulan buna rağmen direksiyon başına geçen E.C.D.(23) de 0.93 promil alkollü çıktı. E.C.D. polislere “Kız arkadaşım çok rica etti. Kıramadım onu. Vallahi akşam üstü içtim. Lütfen yapmayın. Ne olursunuz abi” diye yalvardı.

Ehliyetine el konulma süresi uzatılan E.C.D.'ye 3020 TL ceza kesildi. 3 araç, sürücülerinin çağırdığı arkadaşlarına teslim edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Alkollü sürücü

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