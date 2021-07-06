HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polislere saldırıdan yargılanan Ceren Özdemir'in katilinden karar talebi

Polislere saldırıdan yargılanan Ceren Özdemir'in katilinden karar talebi

06.07.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) öldüren Özgür Arduç'un (36), yakalandığı sırada 2 polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Bir sonraki duruşmada karar verilmesini isteyen Arduç’a mahkeme başkanı, "Biz senden daha çok istiyoruz, karar vermeyi" yanıtını verdi.

Polislere saldırıdan yargılanan Ceren Özdemir'in katilinden karar talebi

Altınordu ilçesi Zaferimilli Mahallesi’nde, 3 Aralık 2019 akşamı meydana gelen olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra kent merkezinde esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu bıçakla yaraladı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Tutuklanan Özgür Arduç, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, 'canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

POLİS MEMURLARINA SALDIRIDAN DAVA AÇILDI

Özgür Arduç'un polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli'ye yönelik eyleminden dolayı 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında dava açıldı. Daha önceki duruşmalarda, polis memurlarından Zeki Çelik'te geçici duyu ve organ kaybı oluştuğunun bildirilmesi üzerine mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu’ndan kati rapor talep etti. Söz konusu raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle sanık Arduç hakkında, bir önceki duruşmada raporun gelme süresi göz önüne alınarak tahliye kararı verilmişti.

35

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, cezaevinde intihar girişiminde bulunduCeren Özdemir'in katili Özgür Arduç, cezaevinde intihar girişiminde bulundu

ALTINCI KEZ HAKİM KARŞISINDA

Sanık Özgür Arduç hakkında açılan davanın 6'ncı celsesi görüldü. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya polis memurlarından Zeki Çelik katılırken, diğer polis memuru Haydar Değerli katılmadı. Van'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Özgür Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, eldiven taktığı ve tulum giydiği görüldü. Mahkeme öncesinde Arduç, SEGBİS odasında oturduğu sandalyeden kalkarak pencereden dışarıya baktı. Özgür Arduç, mahkeme başkanının, "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi. Bir sonraki duruşmada karar verilmesini isteyen Arduç’a, mahkeme başkanı "Biz senden daha çok istiyoruz karar vermeyi" yanıtını verdi.

"KOLUMDA YÜZDE 60 GÜÇ KAYBI VAR"

Duruşmada söz alan Zeki Çelik, "Bu olaydan dolayı vazife malulü olarak emeklilik işlemlerim tamamlandı. Kolumda yüzde 60 güç kaybı oluştu. Bu nedenle aktif görevde bulunamayacağım ama idari olarak emniyet içerisinde görev alacağım" dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı kati rapor eksikliklerinin giderilmesi için 21 Eylül'e erteledi. (DHA)

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un cezaya itirazı reddedildiCeren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un cezaya itirazı reddedildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuvalette acı sürpriz! Piton penisinden ısırdı, dehşeti yaşattıTuvalette acı sürpriz! Piton penisinden ısırdı, dehşeti yaşattı
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
İstanbul'u sağanak vurdu, Kartal'da ağaç devrildiİstanbul'u sağanak vurdu, Kartal'da ağaç devrildi
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Ordu Barış Arduç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu adam hala nefes alıyorsa bu da ülkemizin ayıbı.

En Çok Okunan Haberler

Tacizciye meydan dayağı! 5 yaşındaki çocuğu ara sokağa götürdü

Tacizciye meydan dayağı! 5 yaşındaki çocuğu ara sokağa götürdü

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Dev bankanın müşterileri şokta! İşlem yapılmıyor

Dev bankanın müşterileri şokta! İşlem yapılmıyor

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.