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  4. Polislere suçüstü yakalandı, gözyaşlarını tutamadı! Çevredekiler film gibi izledi

Polislere suçüstü yakalandı, gözyaşlarını tutamadı! Çevredekiler film gibi izledi

03.06.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir bankanın kapısındaki kilidi kırarak içeri girmek isteyen kişiler, polis ekiplerince yakalandı. Üzerlerinden hırsızlıkta kullanılan bazı aletler çıkan 3 kişi gözaltına alınırken, içlerinde bulunan şüpheli kadının ağladığı görüldü. Gazetecilerin kendisini görüntülemesine ‘hepinizden davacı olacağım’ diyerek tepki gösteren kadın ve diğer şüpheliler polis merkezine götürülürken çevredeki vatandaşlar olan biteni film izler gibi izledi.

Polislere suçüstü yakalandı, gözyaşlarını tutamadı! Çevredekiler film gibi izledi

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Varlık Mahallesi Teomanpaşa Caddesi üzerinde yaşandı. Polis ekiplerinin şüphelenip takibe aldıkları biri kadın 3 kişi, boşaltılmış 3 katlı faal olmayan bir bankanın kapısındaki kilidi kırarak içeri girmek istedi. Tam bu sırada ekipler, şüphelileri yakaladı. Üzerlerinden hırsızlıkta kullanılan bazı aletler çıkan şüpheliler, kelepçelenip gözaltına alındı. Etrafta inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilere ait bir bisikleti de muhafaza altına aldı.

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ÇEVREDEKİLER FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

İsmi öğrenilemeyen şüphelilerden genç bir kadın ise, polisin sözlü sorgusu sırasında uzun süre gözyaşı döktü. Gazetecilerin kendisini görüntülemesine ‘hepinizden davacı olacağım’ diyerek tepki gösteren kadın, ardından diğer şüphelilerle birlikte ekip otosuna bindirildi. Hırsızlık yapmadıklarını savunan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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Ekiplerin haber vermesi üzerine bir süre sonra bankanın yetkilisi de olay yerine geldi. Yetkili boşaltılmış binaya girip içeriden bir şeyler alınıp alınmadığını kontrol etti.
Tüm olup bitenleri ise çevredeki vatandaşlar caddeden, evlerindeki vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden film izler gibi izledi.

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(İHA)

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