Polonya’da Rus büyükelçisine boyalı saldırı! Neye uğradığını şaşırdı

İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Almanya’nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı 9 Mayıs, Sovyetler Birliği tarafından Zafer Günü olarak ilan edilmişti. Bu kapsamında Rusya başta olmak üzere pek çok ülkede Zafer Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi. RIA Novosti'nin haberine göre, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen etkinliklere Rusya Büyükelçisi'ne yapılan protesto damga vurdu. Düzenlenen tören sırasında Sovyet askerlerinin anıt mezarlığına çelenk koymaya çalışırken Büyükelçi Sergey Andreyev, kırmızı boyalarla protesto edildi.

POLİS EŞLİĞİNDE AYRILDI

Protesto sırasında büyükelçinin etrafını sarak göstericiler, slogan atarak Rusya’nın savaşı durdurmasını istedi. Gösterinin sona ermesinden sonra Andreyev polis eşliğinde mezarlıktan ayrıldı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini öne sürerek göstericilerin eylemlerine son vermesini istedi.



