Ukrayna lideri Zelenski haftalar sonra savaşın ilk günlerini anlattı! “Beni ve ailemi öldürmeye çok yaklaştılar”

24 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rus güçleri Ukrayna’yı işgal etti. O günlerde Zelenski ve ailesinin suikaste uğrayacağı iddia ediliyordu. İşgalin ilk haftasında kendi çektiği direniş görüntüleriyle ülkesine ve tüm dünyaya seslenen Zelenski ailesiyle birlikte yeri açıklanmayan bir sığınakta kalıyor. Ülkesini terk etmeyen ve askeri güçlerle birlikte direnişe katkıda bulunan Zelenski, İngiliz The Time gazatesine yaptığı açıklamada savaşın ilk günlerinde cumhurbaşkanlığı yerleşkesine saldırmak için ili girişimde bulunduğunu açıkladı. İki suikast girişiminin Rus hükümetine yakın olduğu söylenen, paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu tarafından düzenlendiği iddia edildi.

“ÇOK GÜRÜLTÜLÜYDÜ”

Kiev'deki cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde iki hafta geçiren gazeteci Simon Shuster'a konuşan Zelenski, 24 Şubat sabahındaki anları hayal meyal hatırladığını dile getirerek bombalama başladıktan sonra karısı Olena Zelenska birlikte 17 yaşındaki kızları ve 9 yaşındaki oğullarını uyardırmaya gittiklerini anlattı. Rus paraşütçü birliklerinin kendisini ve ailesini öldürmek için Kiev’e indiğini belirten Zelenski, “Onları uyandırdık, Çok gürültü vardı, patlamalar yaşanıyordu” dedi.

“SADECE FİLMLERDE GÖRMÜŞTÜK”

Konuttaki korumaların gece yarısından itibaren Zelenski ve ailesine kurşun yelekler giydirdiği ve silahlarla korumaya geçtiği belirtildi. Time muhabirine konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da, "O geceden önce bu tür şeyleri sadece filmlerde görmüştük" dedi. O gece konutta bulunan Zelenski'nin danışmanlarından Oleksiy Arestoviç de, herkesin silahlarla beklemeye başladığını anlatarak "Tam bir kaos eviydi" diye konuştu.



