Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Ukrayna lideri Zelenski haftalar sonra savaşın ilk günlerini anlattı! “Beni ve ailemi öldürmeye çok yaklaştılar”

Ukrayna lideri Zelenski haftalar sonra savaşın ilk günlerini anlattı! “Beni ve ailemi öldürmeye çok yaklaştılar”

30.04.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 66. günü geride kalırken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski savaşın ilk günlerine dair bir açıklama yaptı. Savaşın ilk günlerinde Kiev’e paraşütlerle inen Rus güçlerinin kendisini ve ailesini öldürmeye çok yaklaştıklarını belirten Zelenski, o anları anlattı. Time dergisine verdiği röportajda suikastten kurtulduğu anları anlatan Zelenski bir kez daha dünya gündemine oturdu.

Ukrayna lideri Zelenski haftalar sonra savaşın ilk günlerini anlattı! “Beni ve ailemi öldürmeye çok yaklaştılar”

24 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rus güçleri Ukrayna’yı işgal etti. O günlerde Zelenski ve ailesinin suikaste uğrayacağı iddia ediliyordu. İşgalin ilk haftasında kendi çektiği direniş görüntüleriyle ülkesine ve tüm dünyaya seslenen Zelenski ailesiyle birlikte yeri açıklanmayan bir sığınakta kalıyor. Ülkesini terk etmeyen ve askeri güçlerle birlikte direnişe katkıda bulunan Zelenski, İngiliz The Time gazatesine yaptığı açıklamada savaşın ilk günlerinde cumhurbaşkanlığı yerleşkesine saldırmak için ili girişimde bulunduğunu açıkladı. İki suikast girişiminin Rus hükümetine yakın olduğu söylenen, paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu tarafından düzenlendiği iddia edildi.

“ÇOK GÜRÜLTÜLÜYDÜ”

4

Kiev'deki cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde iki hafta geçiren gazeteci Simon Shuster'a konuşan Zelenski, 24 Şubat sabahındaki anları hayal meyal hatırladığını dile getirerek bombalama başladıktan sonra karısı Olena Zelenska birlikte 17 yaşındaki kızları ve 9 yaşındaki oğullarını uyardırmaya gittiklerini anlattı. Rus paraşütçü birliklerinin kendisini ve ailesini öldürmek için Kiev’e indiğini belirten Zelenski, “Onları uyandırdık, Çok gürültü vardı, patlamalar yaşanıyordu” dedi.

Ukrayna’nın korkusuz First Lady’si! Zelenkskiy’in eşi Olena Zelenska sosyal meyda paylaşımıyla olay olduUkrayna’nın korkusuz First Lady’si! Zelenkskiy’in eşi Olena Zelenska sosyal meyda paylaşımıyla olay oldu

“SADECE FİLMLERDE GÖRMÜŞTÜK”

2

Konuttaki korumaların gece yarısından itibaren Zelenski ve ailesine kurşun yelekler giydirdiği ve silahlarla korumaya geçtiği belirtildi. Time muhabirine konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da, "O geceden önce bu tür şeyleri sadece filmlerde görmüştük" dedi. O gece konutta bulunan Zelenski'nin danışmanlarından Oleksiy Arestoviç de, herkesin silahlarla beklemeye başladığını anlatarak "Tam bir kaos eviydi" diye konuştu.

Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 Nisan Cumartesi: TV yayın akışı30 Nisan Cumartesi: TV yayın akışı
Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”
Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Damat düğüne gelmeyince öyle bir şey yaptılar ki...

Damat düğüne gelmeyince öyle bir şey yaptılar ki...

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

“Çıplaklık vadetmiyorum” dedi! Milyonlarca takipçiye ulaştı

“Çıplaklık vadetmiyorum” dedi! Milyonlarca takipçiye ulaştı

İlginizi Çekebilir

Dehşet anları kamerada! Hemşireye makasla saldırdı

Dehşet anları kamerada! Hemşireye makasla saldırdı

Damak çatlatan lezzetler ile Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü

Damak çatlatan lezzetler ile Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Yatak pozunda o detay dikkat çekti! "Gece ne yaşadın?"

Yatak pozunda o detay dikkat çekti! "Gece ne yaşadın?"

Bayram öncesinde doldu! Resmen akın ettiler

Bayram öncesinde doldu! Resmen akın ettiler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.