'Dine aykırı' dedikleri Harry Potter kitaplarını yaktılar

Polonya'da iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) geleneksel Katolik değerlere büyük önem veriyor ve ülkede kilise toplum nezdinde büyük bir nüfuza sahip.

JK Rowling'in dünya genelinde 500 milyondan fazla satan Harry Potter kitapları, yayıncılık tarihinin en popular kurgu romanları olarak kabul ediliyor.

Mesajda, İncil'deki bazı bölümlere atıf yapılarak "Büyücülük yapanların birçoğu kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktı" ifadeleri yer alıyor.

Cep telefonları üzerinden dini mesajlar gönderen "'Cennet Vakfı'ndan SMS' adlı grubun üyesi olan rahipler, bir kilisenin bahçesinde kitapların yanı sıra, başka dinlerin sembolleri olan bir fil figürüyle bir kabile maskesini de ateşe verdi.

Geçen ay 400'e yakın Polonyalı rahibin 1990-2018 yılları arasında çok sayıda çocuğu taciz etttiğine dair belgelerin yayımlanması kiliseyi zor durumda bırakmıştı.

'KİTAPLARIN YAKILDIĞI YERDE SONUNDA İNSANLAR DA YAKILACAKTIR'

Rahiplerin kitap yakması, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bir Facebook kullanıcısı "Hiç Harry Potter adına insanlara tecavüz eden, cinayet işleyen ya da hırsızlık yapan birini görmedim" derken başka bir kullanıcı Yahudi Alman yazar Heinrich Heine'nin 1823'teki "Kitapların yakıldığı yerde sonunda insanlar da yakılacaktır" dizelerine gönderme yaptı.

Nazilerin 1930'larda "yoz" buldukları on binlerce kitabı meydanlarda yakması ve İkinci Dünya Savaşı sırasında soykırımda öldürülen insanların yakılması nedeniyle Heine'ın dizeleri bazılarınca bir "kehanet" olarak görülüyor.

