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  4. Polonyalı sanatçı Igor Morski’nin çalışmaları modern toplumun karanlık yönüne ışık tutuyor!

Polonyalı sanatçı Igor Morski’nin çalışmaları modern toplumun karanlık yönüne ışık tutuyor!

Seray Üstün Seray Üstün 04.01.2021 14:29 | Son Güncelleme:
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Polonyalı sanatçı Igor Morski’nin çalışmaları modern toplumun karanlık yönüne ışık tutuyor!

Polonyalı illüstratör sanatçısı Igor Morski, gizli anlamlarla dolu çalışmaları gerçeküstü görseller ortaya çıkartıyor. Sürrealizm çizimlerle modern dünyanın ironilerine parmak basan ünlü sanatçının çalışmalarını sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz...

Poznan'daki Devlet Güzel Sanatlar Yüksek Okulu İç Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım Fakültesi’nden onur derecesiyle mezun olan Igor Morski, 80 ve 90’lı yıllarda kamu yayıncılığında çalıştı. Kamudaki görevinden istifa eden Morski, illüstrasyon kariyerine başladı ve 1995 yılında kendi stüdyosunu açtı.

Morski oratay çıkarttığı çalışmalarla adından sıklık söz ettirmeyi başardı. Kimi zaman Pinokyo’nun uzun burnunu kullandığını belirten Morski için her şey bir imajinasyon malzemesi olabiliyor. Zıtlıkların uyumunu kullanarak modern dünyayı eleştiren çalışmalara imza atan Morski’nin akılları kurcalayan eserlerine yer verdik. İşte karşınızda Morski’nin çalışmaları....

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