Poppy Delevingne, Coachella gezisinden samimi bir tuvalet fotoğrafıyla sosyal medyada olay yarattı

Kaliforniya’nın Indio Çölü’nde her yıl düzenlenen Coachella festivali eğlenceli anlara sahne oldu. Sosyal medya fenomenlerinin akın ettiği festivalde Cara Delevingne'in model kız kardeşi Poppy Delevingne’in paylaşımı sosyal medyanın gündemine yerleşti. Tuvaletten samimi bir pozunu hayranlarıyla paylaşan Poppy gönderisine, “Bu kadar tavşan olan ne?” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Intagram’da 2.1 milyon takipçisi bulunan Cara Delevingne'in model kız kardeşi Poppy Delevingne’in paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Sosyal medya kullanıcılarından biri gönderiye, “Bu biraz sıcak” yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise, “Unutulmaz” yorumuyla güzel modelin gönderisini övdü.



