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Poppy Delevingne, Coachella gezisinden samimi bir tuvalet fotoğrafıyla sosyal medyada olay yarattı

19.04.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cara Delevingne'in model kız kardeşi Poppy Delevingne hafta sonu Coachella'da her yıl düzenlenen festivale katıldı. Takipçileriyle festivallerden anlar paylaşan modelin tuvalet pozu sosyal medyada gündem yarattı.

Poppy Delevingne, Coachella gezisinden samimi bir tuvalet fotoğrafıyla sosyal medyada olay yarattı

Kaliforniya’nın Indio Çölü’nde her yıl düzenlenen Coachella festivali eğlenceli anlara sahne oldu. Sosyal medya fenomenlerinin akın ettiği festivalde Cara Delevingne'in model kız kardeşi Poppy Delevingne’in paylaşımı sosyal medyanın gündemine yerleşti. Tuvaletten samimi bir pozunu hayranlarıyla paylaşan Poppy gönderisine, “Bu kadar tavşan olan ne?” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Intagram’da 2.1 milyon takipçisi bulunan Cara Delevingne'in model kız kardeşi Poppy Delevingne’in paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Sosyal medya kullanıcılarından biri gönderiye, “Bu biraz sıcak” yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise, “Unutulmaz” yorumuyla güzel modelin gönderisini övdü.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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