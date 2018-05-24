MAGAZİN

Popstar 2018 finalinde Bülent Ersoy'un peçesi olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 01:52 | Son Güncelleme

Popstar yarışmasında jüri üyeliği yapan Diva Bülent Ersoy programa yüzünde Swarovski taşlarla süslü peçe ile katıldı. Popstar 2018 finaline Bülent Ersoy'n ilginç kıyafeti damga vurdu.

Popstar 2018 finalinde Bülent Ersoy'un peçesi olay oldu!

Kanal D'de yayınlanan Popstar 2018'in gözde jüri üyesi Bülent Ersoy, tarzını konuşturmaya devam ediyor. Ersoy, programa bu kez Swarovski taşlarla süslü bir peçe takarak katıldı. Siyah bir kıyafet tercih eden Diva, yine siyah dantel eldivenlerle kombinini tamamladı. Bülent Ersoy kısa süre içinde Twitter'da Trend Topic (TT) oldu.

POPSTAR'IN ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

Kanal D'de sunuculuğunu ve yapımcılığını Osman Tan Erkır'ın yaptığı Popstar 2018 final bölümüyle ekranlara veda etti. Bülent Ersoy, Deniz Seki, Armağan Çağlayan ve Can Bomono'nun jüri olduğu yarışmada finale kalan isimler sahne aldı. Popstar finaline kalan Arzu Coşkun, Ayhan Candaşı, Batuhan Öztürk, Beyza İrtük, Salih Zülufoğlu ve Uygar Yıldırım'ın son kez performanslarını sergiledi ve bu senenin birincisi belli oldu.

Jüri üyelerinin yorumlarıyla renk kattığı Popstar 2018'in final bölümünde yarışmanın kazananı olan isim aynı zamanda 50 bin liralık büyük ödülün de sahibi oldu. Popstar 2018 şampiyonu yeni sezonun son bölümünde verilen puanlamalar sonrasında ortaya çıktı. Popstar 2018'in şampiyonu kendine has tarzıyla dikkatleri çeken Salih Zülufoğlu oldu.

PARTNERDolgunun dozu kaçıncaDolgunun dozu kaçınca
Popstar 2018 şampiyonu kim oldu? İşte Popstar finalinde birinci olan isimPopstar 2018 şampiyonu kim oldu? İşte Popstar finalinde birinci olan isim
Survivor'dan sakatlığı nedeniyle ayrılan Berna gözyaşlarına boğuldu 'Keşke kolum kırılsaydı dediğim anlar oluyor'Survivor'dan sakatlığı nedeniyle ayrılan Berna gözyaşlarına boğuldu 'Keşke kolum kırılsaydı dediğim anlar oluyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Popstar 2018 popstar 2018 şampiyonu Bülent Ersoy

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Canlı yayında kavga! Ece Erken ve Demet Şener birbirine girdi

Canlı yayında kavga! Ece Erken ve Demet Şener birbirine girdi

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Popstar 2018 şampiyonu kim oldu? İşte Popstar finalinde birinci olan isim

Popstar 2018 şampiyonu kim oldu? İşte Popstar finalinde birinci olan isim

Survivor'dan sakatlığı nedeniyle ayrılan Berna gözyaşlarına boğuldu 'Keşke kolum kırılsaydı dediğim anlar oluyor'

Survivor'dan sakatlığı nedeniyle ayrılan Berna gözyaşlarına boğuldu 'Keşke kolum kırılsaydı dediğim anlar oluyor'

Nesrin Cavadzade'ye modellik teklifleri yağıyor!

Nesrin Cavadzade'ye modellik teklifleri yağıyor!

Orhan Gencebay ile Arif Sağ arasındaki krizde yeni gelişme!

Orhan Gencebay ile Arif Sağ arasındaki krizde yeni gelişme!

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Nihat Hatipoğlu'na sordu: Kaşlara şekil vermek caiz midir?

Nihat Hatipoğlu'na sordu: Kaşlara şekil vermek caiz midir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.