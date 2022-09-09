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Popstar Abidin kimdir, kaç yaşında? Abidin Özşahin şimdi ne yapıyor, Popstar'da hangi yıl yarıştı?

09.09.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popstar yarışmasıyla tanınan ve uzun yıllar sonra Acun Ilıcalı'nın yaptığı Ütopya yarışmasında boy gösteren Abidin Özşahin basında yer alan haberlerin ardından yeniden gündem oldu. Yıllar önce Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San ve Deniz Seki'nin jüri üyeliğini yaptığı Popstar Türkiye'de ipi göğüsleyen Özşahin, uzun süre kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Peki, Popstar yarışmasıyla ünlenen Abidin kimdir, kaç yaşında? Abidin Özşahin şimdi ne yapıyor?

Popstar Abidin kimdir, kaç yaşında? Abidin Özşahin şimdi ne yapıyor, Popstar'da hangi yıl yarıştı?

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Popstar Türkiye yarışmasında birinci olarak adından söz ettiren Abidin Özşahin, seneler sonra ortaya çıktı. Birçok kişi basında yer alan haberlerin ardından arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, Popstar Abidin kimdir? Abidin Özşahin şimdi ne yapıyor, Popstar'da hangi yıl yarıştı?

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ABİDİN ÖZŞAHİN KİMDİR?

Popstar Abidin olarak bilinen Abidin Özşahin 7 Temmuz 1977 yılında Adana'da dünyaya geldi.

Abidin Özşahin Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San ve Deniz Seki'nin jüri üyeliğini yaptığı Popstar Türkiye yarışmasında yarışmacı arkadaşı Firdevs Güneş'ten daha fazla oy alarak birinci olmuştur.

Tarkan'a benzerliğiyle bilinen Abidin Özşahin, Duy Beni isimli bir albüm çıkarmış olsa da müzik kariyerinde başarılı olamadı. Bir dönem Acun Ilıcalı'nın yaptığı Ütopya isimli yarışmaya sonradan dahil olan Özşahin şimdi bambaşka bir iş yapıyor.

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ABİDİN ÖZŞAHİN ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Abidin Özşahin, Ankara'da Kurumsal İletişim ve Marka Danışmanı olarak çalışıyor.

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ABİDİN ÖZŞAHİN POPSTAR'DA HANGİ YIL YARIŞTI?

Abidin Özşahin, Popstar'ın ilk sezonunda yarışmıştır. 2003 yılında yayınlanan yarışmada aldığı oylarla Bayhan Gürhan ve Firdevs Güneş'i geride bırakarak birinci oluştur.

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Abidin Özşahin popstar
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