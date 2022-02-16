Popüler çocuk oyunu Roblox'ta rastlanan cinsel içerikli sahneler tepkilere neden oldu

Metaverse evreninin en popüler çocuk oyunlarından biri olarak kabul edilen Roblox’ta cinsellik ve ırkçılık içeren görüntülerin ortaya çıkması tepkilere neden oldu. BBC'nin araştırması internet üzerindeki popüler oyun platformunda sanal seks partileri düzenlendiğini ortaya çıkardı. Kullanıcıların yarattığı oyunlar kurallara aykırı olmasına rağmen taramalardan kurtulabiliyor.

KISA SÜREDE POPÜLER OLDU

Roblox, son zamanların en popüler oyun platformlarından biri olarak kısa sürede ünlenmeyi başardı. Çocukların en çok tercih ettiği sitelerden biri olan oyun içindeki cinsel ve ırkçılık barındıran öğeler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Oyunu tam olarak kaç kişinin oynadığı bilinmese de Roblox yetkilileri, 2020'de Bloomberg'e yaptıkları açıklamada yaşları 9 ile 12 arasında değişen Amerikalı çocukların üçte ikisinin bir oyun oynadığını bildirmişlerdi.

OYUNCULAR TARAFINDAN OLUŞTURULUYOR

Roblox, kullanıcılara birlikte bir oyun yaratıp oynama imkanı sunuyor. Dijital dünyada gerçek zamanlı olarak başkalarıyla bir araya gelmenin bir yolu bu anlamda.Oyuncular, platformda bulunan gereçleri kullanarak oyun üretebiliyor. Daha geleneksel oyunların aksine içerik kullanıcılar tarafından üretiliyor. Çok başarılı bir iş modeli; ancak beraberinde bazı sorunlar da getiriyor.

Roblox'daki seks oyunları, platformda genellikle "condo" adıyla anılıyor. Bunlar kullanıcıların oluşturdukları, içinde cinsellikten söz edilebilen, hatta avatar'ların sanal cinsel ilişkide bulundukları mekanlar. Bu oyunlarda Roblox'un kuralları da rafa kaldırılıyor.

ROBLOX’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Bir şirket sözcüsü BBC'ye "Çok küçük bir kullanıcı grubunun kasıtlı olarak kuralları ihlal ettiğini biliyoruz. Condo oyunları genelde kısa, çoğu zaman da bir saatten az sürüyor.Bu süre içinde tespit edilmesi ve platformdan kaldırılması zor.Roblox, sürekli olarak bu oyunları platformdan kaldırmaya çalışıyor. Bunun için otomatik sistemler de kullanıyor" dedi.

Şirket, "Platforma yüklenen her görsel, video ve ses dosyası hem makinalar hem de elemanlarımız tarafından güvenlik taramasından geçiriliyor.Yine de bazı içerikler taramadan kaçabiliyor.” diye konuştu.

Roblox, BBC'ye çocukların kimlerle mesajlaşabileceği ve hangi oyunlara erişebileceğini kısıtlayan "Ebeveyn Kontrolü" araçları geliştirdiklerini bildirdi.

“BULMAK İÇİN ÖZEL ARAMA YAPMAK GEREKİYOR”

İnternette çocuk güvenliği konusunda gözeten bir kuruluş olan ConnectSafely’nin başkanı Larry Magid, bunun bir “kedi fare” meselesi olduğunu söyledi. Confolar’ın platformda doğrudan insanların karşısına çıkmadığını ve bulmak için özel bir aram yapılması gerektiğini belirten Magid, “"Roblox, çocuklar arasında çok popüler bir platform ve 13 yaşın altında çocukların kullanımına izin veriyor, bu nedenle kullanıcılarını koruma sorumluluğu var" dedi.

Oyunun bir kısmı, kullanıcıların birbirleriyle ve oyunu oynayan diğer herkesle konuşabilecekleri bir anlık mesajlaşma programı içerir. Magid, bu durumun çocukların güvenliği için endişe oluşturduğunu vurguladı.

“UTANÇ DUYGUSUNU YOK EDİYOR”

Internet üzerindeki davranışları inceleyen psikolog Dr. Liraz Margalit, Facebook'un sahibi olan Meta şirketi tarafından geliştirilen metaverse'de de insanların diğer internet platformlarında olduğu gibi farklı davrandıklarını söylüyor. Dr. Margalit, "Kimliğiniz belli olmadığı için, utangaç duygusunu yok ediyor” ifadelerini kullandı.



