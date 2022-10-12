Dövme modeli Amber Luke paylaşımıyla şaşkınlık yarattı! Dövmelerini göstermek için çırılçıplak soyundu

yaptırdığında fiziksel ve ruhsal olarak zor bir dönemden geçtiğini ifade etmişti. Dövmeleri sayesinde kendisini ifade edebilmenin yeni bir yolunu bulduğunu söyleyen Luke yıllar içinde dönüşümünü tamamlamak için bir servet harcadı. Vücudunda 200’den fazla dövmesi bulunan fenomen ismin bedeninin %98’i mürekkeplerle kaplı. Son olarak göz bebeklerinin içine yaptırdığı dövmesinin sonrasında geçici körlük yaşadığını belirten Luke, mürekkeplerini göstermek için çırılçıplak bir pozunu paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

27 yaşındaki fenomen isim siyah ve gri renklerdeki sanatını sergilemek için soyundı. Yatak odasındaki leopar desenli bir halıya yaslanan Luke, bacaklarını da havaya kaldırdı. Fenomen isim gönderisine, “Evde bir dizi can sıkıntısı” notunu ekledi.

Sosyal medyada kısa sürede popüler olan gönderiye kullanıcılar akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Vay canına mükemmel görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Son derece havalı” dedi.



