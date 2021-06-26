Porsche tasarımı dizüstü sistemiyle buluştu

Tamamen metal, kompakt bir kasaya sahip olan Porsche Design Acer Book RS, gücünü 11. Nesil Intel Core i7 işlemci ve NVIDIA GeForce® MX350 GPU bileşenlerinden alıyor. Dizüstü bilgisayarın ağırlığı ise yalnızca 1,2 kg. Kasanın üst kısmında, hafif olmasına rağmen güçlü ve yüksek performanslı bir malzeme olan ve motor sporlarındaki onlarca yıllık tecrübeyi yansıtan karbon fiber kaplama yer alıyor.

İKONİK TASARIM

İşlevselliği en uygun biçimde sunmayı hedefleyen Porsche Design’ın tasarım felsefesine sadık kalınarak üretilen Porsche Design Acer Book RS, her özelliğin bir amaca yönelik geliştirildiği üst düzey bilgi işlem anlayışını temsil ediyor.

3k karbon fiber kısım, cihazın elmas kesim CNC işleme kasasıyla kontrast oluşturuyor. Bu kontrast dizüstü bilgisayara iddialı bir karakter katarken, taşınabilirliği de artırıyor. Yalnızca 15,99 mm inceliğindeki dizüstü bilgisayarın alt ve üst yüzeyleri birbirine bağlayan tek parça menteşe, cihaz açıldığında klavyeyi hafifçe yukarı kaldırıyor. Böylece hem daha ergonomik bir yazı yazma deneyimi sunuluyor hem de daha iyi soğutma elde ediliyor.

Arka aydınlatmalı tuşlar karanlık ortamlarda bile rahat yazı yazma imkânı sunuyor. Camdan üretilen hassas touchpad ise aynı anda birden fazla görevi daha rahat yapabilmek için çoklu hareket desteği sunuyor.

ÜSTÜN PERFORMANS

Porsche Design Acer Book RS’in göz alıcı tasarımının altında, üstün performans sağlayan 11. Nesil Intel Core i7 işlemci, NVIDIA GeForce MX350 GPU ve 16 GB bellek kombinasyonu yatıyor. Dizüstü bilgisayar, tüm depolama ihtiyaçları için yeterli olacak 1 TB SSD depolama birimine sahip. Antimikrobiyal Corning Gorilla Glass kaplı 14 inç FHD IPS dokunmatik ekran sRGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsıyor. Ultra ince çerçeveler ise yüzde 90’lık etkileyici bir ekran gövde oranı elde edilmesini sağlıyor.

