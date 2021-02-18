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Portekiz’in Funchal kentinde sanatı sokağa taşıyan birbirinden güzel 20 tasarım kapı

Seray Üstün Seray Üstün 18.02.2021 17:32 | Son Güncelleme:
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Portekiz’in Funchal kentinde sanatı sokağa taşıyan birbirinden güzel 20 tasarım kapı

Avrupa Kıtası’nın en batısında bulunan Portekiz, kültürü ve renkli kentleriyle turistlerin en sevdiği ülkelerden biridir. Elbette sanat dolu sokakları insanları kendisine çeken başka bir etkendir. Sizler için Portekiz’in sanat dolu sokaklarını araştırdık.

Atlas Okyanusu’nda Portekiz’e bağlı bir takım ada olan Maderia Adaları, birbirinden güzel kapılarıyla ziyaretçilerine adeta bir sanat galerisinde geziyormuş hissi yaratıyor. Funchal kentindeki sokakların son derece dar olması araba ile gezinti yapmayı zorlaştırıyordu. Bu sebeple araçların geçemediği bu sokaklarda yaya olarak gezinti yapacaklar için belediye meclisi özel bir fikir ortaya attı. Restoranların, kafelerin, evlerin ve galerilerin kapılarının her biri birer tuvale dönüştü. Farklı sanatçılar kendi tarzlarına uygun olarak bu tuvallerin üzerine resimler çizildi. Bu sanatsal hareket dünyanın pek çok bölgesinden insanların merakını uyandırdı. İşte karşınızda Funchal sokaklarını renk cümbüşüne çeviren o tasarımlar...

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