Zamanda yolculuk yapmaya ne dersiniz? İşte medeniyetin ilk izlerini taşıyan 5 antik kent!

Eski uygarlıklar ve medeniyetler hakkında bilgi edinmek her daim gizemli bir yolculuğa çıkmaya benzer. Henüz icat edilmese de zaman tünelinde yapılan bu seyahat medeniyetler hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar. İklim değişiklikleri, doğal afetler, savaşlar gibi faktörler medeniyetlerin kurdukları şehirleri yerle bir etse de aslında günümüze kadar gelen dokular azımsanmayacak derecedir. Sizler için buram buram tarih kokan 5 antik kenti araştırdık.

PETRA

M.Ö 4. yüzyıldan M.S 106’ya kadar Nabatça Krallığı’nın başkenti olarak bilinen bu antik kent Ürdün’de bulunuyor. Petra Antik Kenti Roma, Yunanistan, Mısır, Hindistan ve Çin'den gelen tüccarların buluştuğu baharat ve ipek ticaret yollarının değerli bir kavşak noktasıdır. Ürdün'ün güney kesiminde Wadi Musa Kanyonu'nun yan tarafına inşa edilmiştir. Mimarisi tamamen doğal imkanlardan oluşmuştur. Kumtaşı dağlara ve kayalıklardan oyularak oluşturulan bu kent, seramik boru hattı kanalları ile karmaşık bir su yönetim sistemine sahiptir.

Petra, MS 106 yılında Roma’nın egemenliği altına girdi ve ticaret yolları kısa bir süre sonra değişti. Bundan yıllar sonra depremler su sistemine zarar verdi ve Petra terk edildi. En son Johann Ludwig Burckhardt tarafından 1912'de yeniden keşfedildi.