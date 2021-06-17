Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Poşet sanılan deniz canlısı, nadir görülen kaplumbağa salyangozu çıktı! Görenler şoke oldu

Poşet sanılan deniz canlısı, nadir görülen kaplumbağa salyangozu çıktı! Görenler şoke oldu

17.06.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da amatör olarak dalış yapan Ömer Eyican, son dalışında su altında ilk defa gördüğü bir canlıyla karşılaştı. Turuncu poşet zannederek eline aldığı canlıyı Eyican, inceledikten sonra denize bıraktı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, canlının, Akdeniz'de çok nadir görülen ve zararı olmayan kaplumbağa salyangozu olduğunu söyledi.

Poşet sanılan deniz canlısı, nadir görülen kaplumbağa salyangozu çıktı! Görenler şoke oldu

Antalya'nın kıyı kesimlerinde 10 yıldır dalarak, zıpkın avcılığı yapan Ömer Eyican, perşembe günü, Topçam bölgesinde dalış yaptı. Bu sırada suda gördüğü turunculuğu poşet sanan Eyican, dibe daldığında ise canlı olduğunu fark etti. Eline eldiven takan Eyican, canlıyı alıp, incelemeye başladı. İlk kez gördüğü canlının ne olduğunu anlayamayan Eyican, fotoğraflarını çekerek, tekrar suya bıraktı.

Fotoğrafları ve videoları inceleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, canlının, Akdeniz'de çok nadir görülen, Latince adı 'Pleurobranchus Testudinarius Cantraine' olan kaplumbağa salyangozu olduğunu belirtti. Prof. Dr. Gökoğlu, 5 yıl önce kendisinin de ilk defa gördüğü türle ilgili makale yazdığını söyledi.

ZARARSIZ CANLI

2

Canlının deniz salyangozu türü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, “Bu tür, kaplumbağa salyangozu olarak geçen, geceleri daha aktif olan, gündüzleri ise saklanan salyangoz türü. Avuç içini dolduracak kadar olur, çok renkli ve çok güzel bir türdür. Çok nadir görülür ve halk arasında kaplumbağa salyangozu olarak bilinir. Akdeniz ekosisteminde çok nadir görülür ve kayaların arasında yaşar. Herhangi bir zarar verecek canlı değil. Kara salyangozları gibi bir salyangoz türü" diye konuştu.

TÜRLE İLGİLİ MAKALE YAZMIŞ

Dalış sırasında bu tür canlıların ele alınmaması gerektiği uyarısında da bulunan Gökoğlu, “Dalışın etikliği açısından da dokunmamak gerekiyor çünkü her canlının doğal yaşamında rahatsız edilmemesi gerekiyor. Her canlı zararsız değildir. Bazen elinize zarar verecek canlı da olabilir. Bu açıdan her canlıyı elinize almak sakıncalı olabilir. Ben bu canlıyı Phaselis Antik Limanı'nda, 4 veya 5 yıl önce görmüştüm. Bununla ilgili üniversitemizin dergisinde 'Akdeniz'de Çok Nadir Görülen Kaplumbağa Türü' başlıklı bir makalemiz yayımlandı" dedi.

“POŞET SANDIM”

Antalya'nın farklı bölgelerinde 10 yıldır dalış yaptığını söyleyen Ömer Eyican ise “Geçen gün Topçam bölgesinde dalmaya çıktım. Yüzerken turuncu renkli bir şey gördüm. İlk başta bir poşet sandım. Suyun dibine daldığımda denizanasına benzer bir canlı olduğunu gördüm. Çıkarıp inceledim, ne olduğunu anlayamadım, tekrar denize iade ettim. İlk elime aldığımda zehirli midir, diye tereddüt ettim ancak elimde eldiven olduğu için korkmadan aldım" diye konuştu.

Canlının ne olduğunu sonradan öğrendiğini söyleyen Eyican, “Daha önce birçok tür gördüm ama böyle bir canlıyı ilk defa görüyorum. Sonradan kaplumbağa salyangozu olduğunu öğrendim. Görülmeyen bir tür olduğunu bilsem daha çok araştırıp, inceler ve daha çok fotoğrafını çekerdim. O anda ölmemesi için çok fazla inceleyemeden tekrar suya bıraktım" dedi.

(DHA)

Rize’de bulutların üzerindeki Huser Yaylası, görenleri büyülüyorRize’de bulutların üzerindeki Huser Yaylası, görenleri büyülüyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
İstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu! Ahmet Hakan'dan dikkat çeken ifadelerİstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu! Ahmet Hakan'dan dikkat çeken ifadeler
Annesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündüAnnesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündü
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Annesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündü

Annesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündü

Hızlı ve Öfkeli 9’a Cardi B dokunuşu

Hızlı ve Öfkeli 9’a Cardi B dokunuşu

Saklanan atları görebiliyor musunuz?

Saklanan atları görebiliyor musunuz?

İstismara uğradılar! İngiltere’de bir barda sergilendiler

İstismara uğradılar! İngiltere’de bir barda sergilendiler

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Dünyanın en yaşlı modeli! 85 yaşındaki manken ahlak dışı bulundu

Dünyanın en yaşlı modeli! 85 yaşındaki manken ahlak dışı bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Japonlar banyodan önce bakın ne yapıyormuş

Japonlar banyodan önce bakın ne yapıyormuş

Aslında gerçek hikaye bambaşkaymış

Aslında gerçek hikaye bambaşkaymış

Sevgilisiyle rol aldığı filmin fragmanı nefes kesti

Sevgilisiyle rol aldığı filmin fragmanı nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.