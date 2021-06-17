Poşet sanılan deniz canlısı, nadir görülen kaplumbağa salyangozu çıktı! Görenler şoke oldu

Antalya'nın kıyı kesimlerinde 10 yıldır dalarak, zıpkın avcılığı yapan Ömer Eyican, perşembe günü, Topçam bölgesinde dalış yaptı. Bu sırada suda gördüğü turunculuğu poşet sanan Eyican, dibe daldığında ise canlı olduğunu fark etti. Eline eldiven takan Eyican, canlıyı alıp, incelemeye başladı. İlk kez gördüğü canlının ne olduğunu anlayamayan Eyican, fotoğraflarını çekerek, tekrar suya bıraktı.

Fotoğrafları ve videoları inceleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, canlının, Akdeniz'de çok nadir görülen, Latince adı 'Pleurobranchus Testudinarius Cantraine' olan kaplumbağa salyangozu olduğunu belirtti. Prof. Dr. Gökoğlu, 5 yıl önce kendisinin de ilk defa gördüğü türle ilgili makale yazdığını söyledi.

ZARARSIZ CANLI

Canlının deniz salyangozu türü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, “Bu tür, kaplumbağa salyangozu olarak geçen, geceleri daha aktif olan, gündüzleri ise saklanan salyangoz türü. Avuç içini dolduracak kadar olur, çok renkli ve çok güzel bir türdür. Çok nadir görülür ve halk arasında kaplumbağa salyangozu olarak bilinir. Akdeniz ekosisteminde çok nadir görülür ve kayaların arasında yaşar. Herhangi bir zarar verecek canlı değil. Kara salyangozları gibi bir salyangoz türü" diye konuştu.