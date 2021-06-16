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Rize’de bulutların üzerindeki Huser Yaylası, görenleri büyülüyor

16.06.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’deki 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası, ziyaretçilerini bulutların üzerinde hissettiriyor. Yaylada gün batımı ve sisin oluşturduğu manzara görsel şölen yaşatıyor. Çamlıhemşin'e yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki yaylanın yolları otomobil sürücüleri için yorucu olsa da manzarayı gören misafirler yorgunluğu unutarak güzelliğin tadını çıkarıyor.

Rize’de bulutların üzerindeki Huser Yaylası, görenleri büyülüyor

Dünya Doğayı Koruma Vakfının koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterdiği, 3 bin 937 metreyle Türkiye'nin en yüksek dördüncü dağı olan Kaçkarlar'da bulunan yaylalara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde ilgi artmaya başladı. Ziyaretçiler genellikle Çamlıhemşin ilçesindeki Pokut, Sal, Gito, Badara, Yukarı Kavrun ve Huser yaylalarını tercih ediyor.

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Özellikle 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası'nda gün batımını ve sisle oluşan manzarayı izlemek isteyenler yoğunluk oluşturuyor. Yaylada sis bulutlarını izlerken salıncakta ve kayık üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

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Çamlıhemşin’e yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki yaylanın yolları otomobil sürücüleri için yorucu olsa da manzarayı gören misafirler yorgunluğu unutarak doğal güzelliğin tadını çıkarıyor. Ziyaretçilerden Ömer Faruk Keleş, Kaçkar Dağları'nda yaşadığı mutluluğu anlattı. Bölgenin doğasının kendilerini cezbettiğini aktaran Keleş, "Turizme olan açıklığı ve buraların güzelliği bizi cezbetti. Şu an balayındayız. 5 günlük evliyiz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Doğa ile iç içe bir yer. Bol oksijen ve muhteşem bir doğa. Herkesi ciğerlerini bol oksijenle doldurmaya, doğayı yaşamaya bekliyoruz." dedi.

“MUAZZAM BİR GÜZELLİĞİ VAR”

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Aslıhan Keleş ise Kaçkarları tercih ettikleri için çok mutlu olduklarına değinerek, "Bol oksijenimizi aldık, huzurumuzu aldık. Salgından sonra özellikle buraya gelerek mutlu olduk. Herkesi buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

Tunceli'den gelen Gülşah Mak da bu kadar güzelliği göreceklerini tahmin edemediklerine değinerek, "Huser Yaylası muazzam bir yer. Bol oksijen ve güzel bir manzarası var. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir yer." ifadesini kullandı.

bulutlar

Serkan Andiçi de bölgeye geldikleri için çok mutlu olduklarını vurguladı. Andiçi, "Gerçekten büyüleyici bir atmosferi var. Kafayı dinlemek ve doğa ile baş başa kalabilmek için herkese tavsiye ediyoruz. Karadeniz'in bu bölgesine ilk kez geldik. Gerçekten muazzam bir güzelliği var." dedi.

(AA)

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