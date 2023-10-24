Postpartum nedir, ne demek? Postpartum dönem nedir?

Pek çok gebe kadın bebeğini kucağına alana kadar çeşitli duyguları aynı anda yaşayabilir. Gebeliğin ilk zamanlarında kadınlarda çok fazla değişim gözlenmediğinden o süreç daha kolay geçerken ilerleyen dönemlerde yaşanan fiziksel değişimler kadınların kendini kötü hissetmesine neden olabilir. Doğumdan sonra ise geriye kalan kilolar ve görüntü değişimi, postpartum denilen dönemin içine sürükleyebilir. Kadınların bu tür sıkıntılar ile tek başlarına baş etmeleri mümkün olmayabilir.

Postpartum nedir?

Hemen hemen birçok kadının hayali bebek sahibi olmak ve onu çok iyi bir şekilde yetiştirmektir. Hamilelik dönemi çoğunlukla tatlı heyecanlar ve bekleyişler içerisinde geçmektedir. Ancak doğumdan sonra ilk kez anne olan kadınlarda bazı depresif durumlar söz konusu olabilmektedir. Gebelik dönemi kadınlarda hem hormonal hem de bedensel açıdan bazı önemli değişimlerin yaşanmasına neden olur. Bu değişimler neticesinde ister istemez depresyon gibi ruhsal sıkıntı içeren durumlar yaşanabilir. Tam da bu noktada postpartum ne demek konusu gündeme gelmektedir.

Doğumdan sonra birçok anne de bebeğine yetememe endişesi, nasıl büyüteceğim konusundaki kaygılar, bedensel değişimler, annelik duygusunun getirdiği büyük sorumluluklar gibi durumlar görülebilir. Bütün bu durumlar anneleri psikolojik yönden etkiler ve ortaya depresyon denilen o büyük sıkıntı çıkar. Postpartum ismi ile tabir edilen bu sıkıntı, hem hamilelik sürecinin hem de doğumdan sonraki sürecin bir parçası olarak kabul edilir.

Postpartum dönem nedir?

Yeni anne olan tüm kadınlarda bebeğiyle alakalı birtakım endişelerin söz konusu olması gayet doğal bir durumdur. Ancak bu endişeler giderek arttığında ve bu endişelerle başa çıkılamadığında ortaya depresyon denilen ve insanı psikolojik yönden ciddi şekilde vuran bir sorun çıkmaktadır. Hatta bu problem tedavi edilmediği takdirde kadınlar kendilerine zarar verme girişimde bulunabileceği gibi hayatlarıyla da bağlantıyı kesebilmektedir.

Postpartum denilen bu dönem yaklaşık olarak altı hafta kadar sürmekle birlikte kadınlar için oldukça zor geçebilmektedir. Bu yüzden bu sürecin rahat bir şekilde atlatılabilmesi için uzman bir hekimden destek alınabilir. Ayrıca bu dönemin ortaya çıkışına neden olan başka unsurlar da olabilir. Postpartum dönemine sebep olan önemli etkenlerden bazıları şu şekildedir:

İstenmeyen hamileliğin yaşanması

Koca ya da aile desteğinin hiç olmaması

Annelik duygusu ve beraberinde gelecek olan sorumlulukların varlığı

Hamilelik döneminin çok zor geçmesi

Sürekli uykusuz kalınması

Anne olacak bireyin kendini hep tek başına ve çaresiz hissetmesi

Anne olacak kadının kendine yeteri kadar itina edememesi

İlgi ve alakanın yalnızca bebek üzerine yoğunlaşması

Fiziksel görünümdeki (kilo alımı gibi) değişimlerin olması

Postpartum doğum ne demek?

Postpartum süreci doğumun akabinde başlayan ve çoğunlukla en az altı hafta kadar süren bir dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde yeni anne olan kadınlarda birtakım sıkıntılar görülebilmektedir. Özellikle annelik duygusunun getirdiği yük ve sorumluluklar, bebeğe bakma kaygısı, fiziksel yönden yaşanan kilo alımı gibi sıkıntılar, postpartum döneminde yaygın olarak görülen durumlar arasındadır. Bu süreci bazı kadınlar daha kolay atlatırken bazı kadınlar ise daha zor atlatabilir. Depresif hallerin yaşanması durumunda kadın bu sorunla tek başına baş edemeyebilir. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden konusunda uzman bir psikologa danışılması ve destek alınması oldukça önemlidir.

Postpartum ve lohusa aynı şey mi?

Anne olana kadarki süreç gebelik ya da hamilelik dönemi olarak tanımlanırken doğumdan sonraki süreç ise postpartum olarak tabir edilmektedir. Postpartum diye ifade edilen süreç kısaca hamile olan kadınların doğumdan sonraki sürecini kapsamaktadır. Halk arasında lohusa dönemi olarak da tabir edilen bu dönem, bazı kadınlar için zor geçebilmektedir. Bu endişeli dönemi daha kolay ve rahat atlatmak için uzman kişilerden yardım alınması, ileriki sürecin sağlıklı geçmesi açısından çok önemli bir konudur.





