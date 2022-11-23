Poyraz Karayel'in Cevher Albayı'nın kızı da ünlü oyuncu çıktı! Görenler hayrete düştü

Ünlü oyuncu İsmail Düvenci'nin kızını görenler hayrete düştü. Kızı da kendi gibi ünlü oyuncu olan İsmail Düvenci Poyraz Karayel, Avrupa Yakası, Çiçek Taksi gibi birçok ünlü yapımda yer almıştır. İşte İsmail Düvenci'nin oyuncu kızı...
Usta oyuncu İsmail Düvenci birçok sinema, tiyatro ve dizilerde rol almıştır.
Poyraz Karayel'in Cevher Albay'ı olarak da anılan İsmail Düvenci'nin kızı ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'dir.
İsmail Düvenci, kızı Ceyda Düvenci'nin rol aldığı Umutsuz Ev Kadınları'nda rol alırken efsane dizi Binbir Gece'ye de konuk oyuncu olarak katılmıştır.