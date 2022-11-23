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Poyraz Karayel'in Cevher Albayı'nın kızı da ünlü oyuncu çıktı! Görenler hayrete düştü

23.11.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Poyraz Karayel dizisinde Cevher Albay karakteriyle hafızalarda kalan İsmail Düvenci'nin kızı da kendi gibi ünlü oyuncu çıktı. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Baba kız bir dönem Binbir Gece ve Umutsuz Ev kadınları dizisinde aynı sahneyi paylaşmışlar.

Poyraz Karayel'in Cevher Albayı'nın kızı da ünlü oyuncu çıktı! Görenler hayrete düştü

Ünlü oyuncu İsmail Düvenci'nin kızını görenler hayrete düştü. Kızı da kendi gibi ünlü oyuncu olan İsmail Düvenci Poyraz Karayel, Avrupa Yakası, Çiçek Taksi gibi birçok ünlü yapımda yer almıştır. İşte İsmail Düvenci'nin oyuncu kızı...

KIZI DA ÜNLÜ OYUNCU ÇIKTI!

Usta oyuncu İsmail Düvenci birçok sinema, tiyatro ve dizilerde rol almıştır.

ismail düvenci

Poyraz Karayel'in Cevher Albay'ı olarak da anılan İsmail Düvenci'nin kızı ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'dir.

ismail düvenci ceyda düvenci

İsmail Düvenci, kızı Ceyda Düvenci'nin rol aldığı Umutsuz Ev Kadınları'nda rol alırken efsane dizi Binbir Gece'ye de konuk oyuncu olarak katılmıştır.

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