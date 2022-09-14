Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu'yu seneler sonra görenler tanıyamadı! "Sen ne ara büyüdün?"

Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli gibi isimlerin yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde sempatikliği ve sevimliliğyiyle dikkat çeken isimlerden biri çocuk oyuncu Ata Berk Mutlu olmuştu. Dizide Poyraz'ın oğlu Sinan'ı canlandıran Mutlu, değişimiyle görenleri şaşırttı.

POYRAZ KARAYEL'İN KÜÇÜK SİNAN'I ATA BERK MUTLU BÜYÜDÜ!

Türk dizi sektörünün genç oyuncuları arasında bulunan ve2015'te ekranlara gelen Poyraz Karayel'de "Sinan" karakteri ile hafızalara kazınan Ata Berk Mutlu şimdilerde büyüdü, yetişkin bir delikanlı oldu.

İlgiyle takip edilen Poyraz Karayel dizisi başladığında Mutlu'nun 10 yaşında olduğu biliniyordu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 17 yaşındaki Mutlu'nun aradan geçen 7 sene sonra görenleri şaşırttı.

"SEN NE ARA BÜYÜDÜN?"

Mutlu'nun sosyal medya takipçilerinden ünlü isme "Kocaman olmuşsun" "Sen ne ara büyüdün?" gibi yorumlar geldi.

Poyraz Karayel dışında pek çok başka projede de yer alan 17 yaşındaki Mutlu,

2011'de "Anneler ile Kızları" dizisinde, 2012 "Bulutların Ötesi" dizisinde, 2012-2014 arasında "Karadayı" dizisinde de rol almıştı.

İşte Ata Berk Mutlu'nun şaşırtan değişimi...





