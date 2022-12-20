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  4. Poz vermek için eğilmişti! Masadaki muma değen saçları alev alınca...

Poz vermek için eğilmişti! Masadaki muma değen saçları alev alınca...

20.12.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşayan 38 yaşındaki Fiona Young, Liverpool'da arkadaşlarıyla bir kafede otururken fotoğraf çekinmek için poz verdiği esnada hayatının şokunu yaşadı. Eğildiğinde saçları yanındaki mumla temas eden Fiona'nın saçları birden alev alınca herkes paniğe kapıldı. Talihsiz kadın olayı atlattı ama hayatta kaldığı için şanslı olduğunu söyledi.

Poz vermek için eğilmişti! Masadaki muma değen saçları alev alınca...

Cumartesi günü birkaç arkadaşıyla dışarı çıkan ve o anı ölümsüzleştirmek için poz vermek üzere masaya doğru eğilen Fiona Young, yanında duran mumdan habersizdi. Yanmakta olan mumla saçları temas edince birden alev alan kadın, ne olduğu şaşırdı. Ateşi söndürmek için defalarca içgüdüsel olarak kafasına vurduğunu anlatan Young, yanındaki insaların da yardımıyla alevi söndürmeyi başardı.

TİYE ALDI

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Kendisini temizlemek için lavabonun yolunu tutan Young, alevlerin saçının büyük bir kısmını aldığını ama bu kadar hızlı müdahale edebildiği için kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi. Olayın ardında durumu tiye aldığını ve böylelikle kimsenin paniklemesine de olanak tanımadığını söyleyen kadın, fark etmek için birkaç saniye bile gecikseydi neler olabileceğinin farkında olduğunun altını çizdi.

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