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Pratik Kayseri yağlaması

Mynet Yemek Mynet Yemek
YAPSANA HABERLERİ  | 24.05.2019 14:35 | Son Güncelleme

En özel mutfaklarımızdan biri olan Kayseri'den enfes bir tarif getirdik sizlere. Üstelik Ramazan'da çok fazla kendinizi yormamanız için pratik yapılışını anlattık. İşte tadına doyum olmayan yağlamanın en pratik tarifi!

Pratik Kayseri yağlaması

Malzemeler:

1 paket mini lavaş
2 yemek kaşığı Sana Klasik
300 gr kıyma
1 adet büyük boy kuru soğan
2 diş sarımsak
3 adet domates
1 yemek kaşığı salça
1/2 çay bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber

Üzeri için;
Süzme yoğurt
Maydanoz

Yapılışı:

Bir tavaya 2 yemek kaşığı Sana Klasik ekleyin ve eritin.
Önce soğanları, daha sonra kıymayı 3-4 dakika kavurun. Domatesi ekleyin 2 dakika daha kavurun.
Salçayı, suyu, tuzu, karabiberi ekleyip karıştırın.
Lavaşları bir tavada hafifçe ısıtın. Bir kat lavaş üzerine pişirdiğiniz kıymalı harçtan her tarafına gelecek şekilde yayın. Üzerine tekrar lavaş serin ve tekrar kıymalı harç koyun. Malzemeniz bitene kadar bu işlemi yapın. En üstte kıymalı harç olmalı.
Üçgen dilimler halinde keserek süzme yoğurt ve kıyılmış maydanozla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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