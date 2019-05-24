Pratik Kayseri yağlaması

Malzemeler:

1 paket mini lavaş

2 yemek kaşığı Sana Klasik

300 gr kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan

2 diş sarımsak

3 adet domates

1 yemek kaşığı salça

1/2 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

Üzeri için;

Süzme yoğurt

Maydanoz

Yapılışı:

Bir tavaya 2 yemek kaşığı Sana Klasik ekleyin ve eritin.

Önce soğanları, daha sonra kıymayı 3-4 dakika kavurun. Domatesi ekleyin 2 dakika daha kavurun.

Salçayı, suyu, tuzu, karabiberi ekleyip karıştırın.

Lavaşları bir tavada hafifçe ısıtın. Bir kat lavaş üzerine pişirdiğiniz kıymalı harçtan her tarafına gelecek şekilde yayın. Üzerine tekrar lavaş serin ve tekrar kıymalı harç koyun. Malzemeniz bitene kadar bu işlemi yapın. En üstte kıymalı harç olmalı.

Üçgen dilimler halinde keserek süzme yoğurt ve kıyılmış maydanozla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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