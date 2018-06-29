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Pratik Laz Böreği

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TARİFLER HABERLERİ  | 29.06.2018 16:29 | Son Güncelleme

Tek lokmalık ve çok lezzetli. Laz böreğinin en pratik ve lezzetli hali bu tarifte!

Pratik Laz Böreği

Malzemeler:

1 paket milföy

Krema için:
8 yemek kaşığı toz şeker
3 yemek kaşığı mısır nişastası
2 yemek kaşığı un
2 parça damla sakızı
3 su bardağı süt
1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:
Pudra şekeri

Yapılışı:

Milföy yapraklarını küçük parçalara bölün, pişirme kâğıdı serdiğiniz bir fırın tepsine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 °C fırında üzerleri kızarıncaya kadar yaklaşık 15 - 20 dakika pişirin.
Krema için bir tencereye toz şeker, mısır nişastası, un ve damla sakızını koyun. Sütü tencereye yavaş yavaş dökerek iyice çırpın.
Tencereyi ocağa alın, orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.
Kıvama gelince ocaktan alın ve tereyağını ekleyin. Soğuması için bir kenara alın. Oda sıcaklığına gelen kremayı buzdolabında 2 saat daha dinlendirin.
Kremayı bir sıkma torbasına alın. Soğuyan milföylerin aralarına krema sıkın.
Üzerlerine pudra şekeri dökerek servis edin.

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