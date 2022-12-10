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Prens Harry hayatının en büyük hatasını anlattı

10.12.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prens Harry, Nazi üniforması kostümü seçimini "muhtemelen hayatımın en büyük hatalarından biri" olarak tanımladı. Sussex Dükü, Ocak 2005'te bir arkadaşının kostümlü doğum günü partisine gamalı haçlı kol bandıyla tamamlanmış bir Nazi üniformasıyla katılmıştı.

Prens Harry hayatının en büyük hatasını anlattı

Prens Harry, Nazi üniforması kostümü seçimini "muhtemelen hayatımın en büyük hatalarından biri" olarak tanımladı.

Sussex Dükü, Ocak 2005'te bir arkadaşının kostümlü doğum günü partisine gamalı haçlı kol bandıyla tamamlanmış bir Nazi üniformasıyla katılmıştı. O sırada 20 yaşında olan Kraliyet mensubu daha sonra özür dileyerek "Herhangi birini gücendirdiysem ya da utandırdıysam çok üzgünüm" demişti ve "Kötü bir kostüm seçimiydi, özür dilerim" diye eklemişti.

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Harry o dönemde geniş çapta eleştirilmiş, Britanya Yahudileri Temsilciler Kurulu onun "düşüncesiz eylemleri" hakkında yorum yapmıştı. Skandal, Harry ve eşi Meghan Markle'ın Netflix'teki yeni belgesel dizisi Harry ve Meghan'ın üçüncü bölümünde ele alındı.

Bölümde Harry, bilinçsiz önyargının kraliyet ailesi ve daha geniş toplum içinde nasıl karşılık bulduğundan bahsetti. Harry, "Bu ailede bazen çözümün bir parçası olmak yerine sorunun bir parçası oluyorsunuz" dedi.

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Çok büyük düzeyde bilinçsiz önyargı var... Bu aslında kimsenin hatası olmasa da bir kez işaret edildiğinde veya kendi içinizde tanımladığınızda, bunu düzeltmeniz gerekir. Bu eğitimdir. Farkındalıktır. Ve ben de dahil olmak üzere herkes için sürekli devam eden bir süreçtir.

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Daha sonra Kraliyet üyesini eleştiren gazete kapaklarının görüntüleri gösterilirken bir haber bülteninden "Britanyalı manşet yazarlarının bugün nasıl salyalarını akıttıklarını" anlatan seslendirme kullanıldı. Harry'nin üniformalı görüntüsü gösterilmedi.

Harry, "Bu, muhtemelen hayatımın en büyük hatalarından biriydi. Sonrasında çok utandım. Tek yapmak istediğim bunu düzeltmekti" dedi.
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Daha sonra Harry, hatasından "ders çıkarmak" amacıyla yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Oturup Londra'daki baş hahamla konuştuk ve bu benim üzerimde derin bir etki yarattı. Berlin'e gittim ve soykırımdan kurtulan biriyle konuştum. Bunu görmezden gelebilir ve muhtemelen hayatımda aynı hataları tekrar tekrar yapabilirdim ama ben bundan ders çıkardım.

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