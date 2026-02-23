Mynet Trend

Fatma Melike Durmaz

Prenses Catherine ve 2019’un zarif geri dönüşü

Kırmızı halıda yıllardır sayısız couture elbise gördük. Bunların belki de çok az bir kısmı yeniden giyilip değerlendirildi. Modada sürdürülebilirlik anlayışını en iyi yansıtan isimlerden biri olan Galler Prensesi Catherine, BAFTA gecesinde 2019’da tercih ettiği Gucci elbiseyi yeniden seçerek tam da bu ince çizgide yürüdü.

Fatma Melike Durmaz

Prenses Catherine ve 2019’un zarif geri dönüşü 1

Söz konusu elbise, romantik gül pembesi tonlarında, kat kat tül üzerine kurulu, hafif transparan dokusuyla neredeyse buğulu gibi görünen bir parça. Üst bölümde omuzları nazikçe açıkta bırakan kesim, göğüs hattındaki çapraz drapelerle hareket kazanıyor.

Beldeki koyu bordo kuşak ise elbisenin yumuşak tonunu kırarak görünümü “fazla masalsı” olmaktan çıkarıp daha bilinçli bir stil tercihine dönüştürüyor. Etek kısmı yürüdükçe açılıyor ve fotoğraflarda neredeyse sahne kostümü hissi veriyor.

Elbise aynı peki 2019 ve 2026'nın farkı ne?

2019’a dönersek… O yıl bu tasarım ilk kez kırmızı halıya çıktığında daha çok “romantik prenses” estetiği üzerinden okunmuştu.

Aradan geçen yıllarda Kate Middleton'ın stil dili değişti. Daha net, daha sade ve mesajı daha kontrollü bir gardırop görüyoruz artık. Aynı elbiseyi bugün yeniden giymesi, geçmişteki o romantik tonu daha olgun bir görünüme sokmuş.

Prenses Catherine ve 2019’un zarif geri dönüşü 2

Takılarda tercih edilen parçalar da bu dönüşümü destekliyor. Özellikle dikkat çeken avize formundaki gösterişli küpeler, görünümü sıradan bir tercih olmaktan çıkarıp neredeyse arşivlik bir kırmızı halı anına taşıdı.

Modern bir Gucci tasarımının, tarihî ihtişamı çağrıştıran mücevherlerle birleşmesi güçlü bir kontrast yaratıyor. Bilekteki ışıltılı bileklik de bu dengeyi tamamlıyor; abartıya kaçmadan güçlü bir duruş sağlamış.

Saçları ve makyajı dengeli ve şıktı

Saç ve makyajda ise risk alınmamış ama titiz davranılmış. Derin yan ayrımlı, hacimli ve yumuşak dalgalı saç modeli klasik Hollywood yıldızları gibi görünmesini sağlamış. Makyajda bronz alt tonlu bir ışıltı, hafif gölgeli gözler ve doğal pembe dudaklar tercih edilmiş. Elbisenin havasını bastırmadan Catherine'in yüzü öne çıkarılmış.

Gecenin bir diğer detayı da Prince William’ın bordo kadife ceketi oldu. Catherine'in elbisesindeki kuşakla kurulan renk bağı, çiftin fotoğraflarında tatlı bir uyum hissi yarattı.

Hülasa, dün gece gördüğümüz şey yeni bir elbise değildi. Ama yeni bir yorumdu. Moda dünyasında tekrar etmek risklidir zira, internet sayesinde de artık hafızaları tazelemek çok daha basit. Fakat doğru zaman, doğru aksesuar ve doğru tavırla yapıldığında tekrar, stilin en güçlü kanıtına dönüşüyor.

2019’da romantik bir seçim olan bu Gucci, bugün daha bilinçli bir zarafetin sembolü gibi duruyor.

Zamansızlık, aynı kalmak değil; yıllar geçse de aynı parçayı başka bir özgüvenle taşıyabilmektir. Dün gece kırmızı halıda gördüğümüz tam olarak buydu.

