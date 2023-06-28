Prenses Diana'nın ikonik kazağı açık artırmada! Fiyatı dudak uçuklattı

Moda ikonu olarak bilinen Prenses Diana'nın 1981 yılında nişanlısı İngiltere Kralı 3'üncü Charles ile birlikte gittiği polo maçında giydiği kazak açık artırmayla satışa çıkarılacak.

Diana’nın 40 yıl önce giydiği kara koyun olarak bilinen ikonik kazağın Sotheby's Müzayede Evi'de 31 Ağustos'ta yapılacak açık artırmada 50 bin ile 80 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

Kazağın tasarımcıları Sally Muir ve Joanna Osborne, Diana’nın kazakla fotoğraflanmasının ardından küçük markalara yapılan satışlarda artış yaşadıklarını ve bunun için sonsuza kadar Diana’ya minnettar olacaklarını ifade etmişlerdi.

FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

1 Temmuz 1961 doğumlu Diana Spencer, 1981 yılında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Charles ile evlendi. Prens William ve Prens Harry ismini verdikleri iki erkek çocukları olan çift, 1996 yılında boşandı. Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, sevgilisiyle birlikte paparazzilerden kaçmaya çalışırken meydana geldi.



