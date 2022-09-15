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Prensler yan yana yürürken, eşleri ayrı ayrı gitti! Sebebi merak konusu

15.09.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, dün Buckingham Sarayı'ndan, 19 Eylül'e kadar kalacağı Westminster Hall'a götürüldü. Nakil için düzenlenen askeri geçit törenine Galler'in yeni Prensesi Catherine ve Meghan Markle'ın ayrı araçlarda katılmaları herkesin dikkatini çekti.

Prensler yan yana yürürken, eşleri ayrı ayrı gitti! Sebebi merak konusu

Düzenlenen geçit törenine Kral 3. Charles, Kraliçe'nin diğer çocukları Prenses Anne, Prens Andrew, ve Prens Edward'ın yanı sıra Kral'ın iki oğlu Galler Prensi William ve İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry de katılarak, tabutun arkasından yürüdüler.

FARKLI ARAÇLARLA KATILDILAR

kolaj

Eşleri ise törene farklı araçlarla katıldılar. 41 yaşındaki Markle, Prens Edward’ın eşi Wessex Kontesi Sophie ile aynı arabaya binerken, 40 yaşındaki Middleton, Kraliçe Consort Camilla ile seyahat etti.

SÜRTÜŞME SÖYLENTİLERİ AKILLARA GELDİ

sürtüşme

Birçok kişi, Prens Harry ve eşi Markle ile şimdi Galler Prensi ve Prensesi olan William ve Kate arasında dönen bir sürtüşme söylentilerini de düşünerek iki kadının neden birlikte seyahat etmediğini sorguladı.

ÇİFTLERİ KIYASLADILAR

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Muhteşem Dörtlü, Westminster Hall'daki törende bir aradaydı ve bu Prens Harry ve eşinin kraliyet görevlerini bırakmaya karar vermelerinden bu yana nadir görülen bir birlik göstergesiydi. Galler Prensi ve Prensesi de, Prens Harry ve Meghan gibi Westminster Hall'dan birlikte ayrıldı. Westminster Hall'da Prens Harry ve eşi Meghan arasındaki halka açık sevgi gösterisi yine Prens William ve eşi arasındaki iletişimle kıyaslandı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere kraliyet ailesi
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