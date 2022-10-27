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Pres eş anlamlısı nedir? Pres kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde eş anlamlı yani aynı anlama gelen sözcüklerin kullanımı epey yaygındır. Bu sözcükler birbirlerini birebir karşıladığı için cümle içerisinde kullanıldığında herhangi bir anlam kaymasına sebebiyet vermemektedir. Pres sözcüğü de bu sözcüklerden biridir. Pres eş anlamlısı olan birden fazla kelime dilimizde mevcuttur. Dilimize Fransızcadan alıntılanan pres kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Pres eş anlamlısı nedir? Pres kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pres sözcüğü Fransızcadan dilimize gelmiştir. Fransızcada "basınç, baskı, basım, baskı aleti" anlamına gelen "presse" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de benzer bir anlamda kullanılan pres kelimesi uzun zamandır dilimizde mevcuttur. Prensip kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

  • (Teknik) İşletme, onarma, düzletme vb. işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene, cendere.
  • Üzüm, elma, zeytin vb. meyve ve sebzeleri sıkarak suyunu, yağını çıkarmakta kullanılan alet veya araç.
  • (Spor) Baskı.

Ayrıca pres sözcüğünün geçtiği "pres yapmak" birleşik fiilinde kullanılır. Bu terim spor terimidir ve karşı takımın oyun kurmasını baskı yaparak engellemek anlamında kullanılır.

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Pres kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Pres eş anlamlısı olan sözcükler ifadelerde birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Pres sözcüğü ile aynı manayı taşıyan kelimelerin yazılışları ve söylenişleri birbirinden farklı olsa da anlam açısından aynıdır. Presin eş anlamlısı olan sözcüklerden biri "mengene" sözcüğüdür. Bu sözcük pres sözcüğü yerine sıklıkla tercih edilmektedir. Presin eş anlamı olan kelimeler:

  • Cendere
  • Mengene
  • Baskı (Bu eş anlamlı sözcük daha çok spor alanında kullanılmaktadır. Rakip takımın hamle yapmasını engellemek için uygulanan yakın savunma hareketidir.)
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Presin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pres kelimesi ile aynı manaya gelen sözcükler pres kadar sık kullanılan ifadeler değildir. Ancak aynı anlamı taşıdıkları için pres yerine kullanılabilirler. Pres kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisindeki örnek kullanımları:

  • Elmaların suyunu hızlı bir şekilde çıkarmak için elma mengenesi kullanmanız lazım.
  • Mengene kullanarak tüm sebzelerin suyunu kolay bir şekilde çıkarabilirsin.
  • Babam geçen akşam eline tüm aletleri alıp bozulan mengeneyi onardı.
  • Onu ancak mengene kullanarak düzleştirebilirsin.
  • Cendere kuvvetli bir şekilde işlem yaparken işlem sırasında yarılıp patladı.
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