Merdiven eş anlamlısı nedir? Merdive kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dünyadaki en zengin kelime hazinesine sahip dillerden biri de Türkçedir. Doğu ve Batı dilleriyle pek çok etkileşim yaşayarak hem o dillerden kelimeler almış hem de kelimeler vermiştir. Merdiven kelimesi de Farsça kökenli bir kelimedir. Yüksek bir yere çıkmaya ya da bir yerden inmeye yarayan, taşınabilen veya sabit olarak bulunabilen basamaklar için merdiven kelimesi kullanılır. Farsçada "merdiven" anlamına gelen "nerdubān" kelimesinden alıntı bir kelimedir.

Türkçenin eski dönemlerinde "nedübān" olarak kullanılan kelime zamanla "merdiven" hâlini almıştır. Türkçede de benzer bir anlamda kullanılan merdiven kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir: "Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi, badal, basak." Merdiven kelimesi bazı atasözlerinde ve deyimlerde de kullanılır. Ayrıca başka sözcüklerle bir araya gelerek birleşik türde ve yeni anlamlara karşılık gelen kelimeler üretebilir.

Merdiven kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Bir kelimenin birden fazla eş anlamı olabilir. Merdiven kelimesinin eş anlamı olan üç kelime vardır. Bu kelimeler genellikle halk ağzında kullanılan kelimelerdir. Merdiven eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde merdiven yerine kullanılabilir. Merdivenin eş anlamlısı kelimeler:

Badal

Basak

Savran

Merdivenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Merdiven ve merdiven eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse şu cümleleri örnek verebiliriz:

Geçen hafta merdivenlerden öyle bir düştü ki neredeyse bacağı kırılacaktı.

Ben artık kırkıma merdiven dayadım.

Adamda bir boy var sanırsın göğe merdiven dayamış.

Badalın basma yerleri çamurla dolmuştu.

Sağ ayağımı basağa yerleştirdiğim anda kırılmıştı, son anda kurtardım kendimi.

Eskimeye yüz tutmuş basalı anısı var diye yenilememeleri saçmalıktı.

Alt kata inilen savrandaki oymalar o kadar güzeldi ki aşağıya beş saniyede ineceksek bu süre hep beş dakika olurdu.



