Priyanka Chopra'dan: Aşıları Hindistan'la paylaşın

Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının üst üste rekor kırdığı Hindistan'da kriz büyürken, ünlü Bollywood yıldızı Priyanka Chopra, ABD Başkanı Joe Biden'a ve zengin ülkelere aşıları acilen Hindistan'la paylaşma çağrısı yaptı.

"Lütfen ülkeme yardım edin"

Chopra, Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da ismini eklediği Twitter mesajında "Kalbim parçalanıyor.

Hindistan Kovid-19 nedeniyle acı çekiyor. ABD ihtiyaç duyulandan 550 milyon doz fazla aşı sipariş etti.

AstraZeneca'yı dünyayla paylaştığınız için teşekkürler ama ülkemdeki durum ciddi. Acil olarak aşıları Hindistan'la paylaşır mısınız" ifadelerini kullandı.

Chopra, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine bugün paylaştığı tweet'te, "ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya'dan, yani G7 grubundaki zengin ülkelerden daha fazla aşıyı acil olarak paylaşmalarını istiyoruz" diye yazdı.

Ülkesinde koronavirüs krizinin son bir haftada hızla büyüdüğünü kaydeden Chopra, dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan'da nüfusun çok küçük bölümü aşı olabilirken ABD'nin fazladan milyonlarca aşı sipariş edebildiğini belirterek "Bu nedenle ABD ve diğer zengin ülkeler aşıları bir an önce Hindistan gibi ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalı" ifadelerini kullandı.

Hindistan'da günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor.