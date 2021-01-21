Priyanka Chopra görünmez olmak istedi

Hint sinema oyuncusu, şarkıcı ve 2000 yılı Dünya Güzellik Yarışması birincisi Priyanka Chopra Jonas, zorbalıkla ilgili deneyimlerini verdiği bir röportajda anlattı. "İçten içe beni kemirmeye başladı" diyen başarılı oyuncu yaşadıklarından sonra güvenini kaybettiğini ve "görünmez" olmayı istediğini söyledi. Priyanka Chopra Jonas şunları söyledi:

"Güvenim azaldı. Kendimi her zaman kendinden emin bir insan olarak görmüşümdür, ancak nerede durduğumdan ve kim olduğumdan çok emin değildim."

Quantico yıldızı, hatırlamak istemediği anılarında "Brownie, ülkene geri dön!", "Geldiğiniz filin üzerine geri dönün" gibi hakaretlere maruz kaldığını açıkladı.

Zorbaları görmezden gelmesine ve psikolojik destek almasına rağmen bunun ağırlığını hala hissettiğini söyledi.



