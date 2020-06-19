Prof. Dr. Orhan Kural'dan şarkıcı İsmail YK hakkında suç duyurusu

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Kural, İsmail YK ve şarkıcının klibini yayınlayan prodüksiyon şirketi yetkilisi Fatih Aksoylu hakkında hazırladığı suç duyurusu dilekçesini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Dilekçede, tütün sektörünün bütün dünyada, çocuk ve gençlerde sigaraya özenti ve merak oluşturarak denenmesini ve başlanmasını sağlamak üzere ünlü simaları kullandığı belirtildi.

GENÇLERİ SİGARA VE ALKOLE ÖZENDİRİYOR

Yabancı firmaların, yüksek ücretler ödeyerek Türk filmlerine, bar, meyhane ve bol sigaralı sahneler eklettikleri, Türk halkını tütün ve alkole bağımlı yaparak istediklerini başardıkları savunulan dilekçede, "Türk halkını en çok sigara içen 10 ülke arasına soktular ve alkolü yaygınlaştırdılar. Bunun son örneklerinden biri de şüpheli İsmail YK adlı sanatçının 'Yaktırdın bir sigara' adlı parçasının sözlerinde görmekteyiz. Şarkı sözlerinde ve klipte açıkça gençlerimiz sigara ve alkol kullanımına özendirilmektedir. Klip hem internet ortamında hem de muhtemelen Tv kanallarında ve radyolarda yayınlanmaktadır." denildi.