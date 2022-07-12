'Profesyonel kucaklayıcı' olarak çalışıyor! Uzun bir kucaklaşmanın ücreti bakın ne kadar

Trevor Hooton isimli genç adam bir kaç ay önce sarılma terapisine odaklanan işini kurdu ve başkalarıyla bağlantı kurmakta zorlanan insanlara yardım etmek için "bağlantı koçluğu" da dahil olmak üzere başka hizmetler de sunan bir girişimde bulundu. Trevor, çalışmaları "dokunma yoluyla birine ilgi, şefkat ve iyi niyet aktarmak" üzerine olduğu için, işin sadece sarılmaktan daha fazlasını sunduğunu söyledi.

TUTKUSUNU İŞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Treasure, insan bağlantısının ardındaki bilimi araştırmaya on yıl önce başladı ve onu büyüleyici buldu. Mayıs 2022'de ise bu tutkusunu işe dönüştürmeyi başardı. Genç adam şimdi şirketi bünyesinde bağlantı koçluğundan sarılma terapilerine kadar çeşitli hizmetler veriyor.

Trevor, insanların bir saatlik kucaklaşma seansı için 75 sterlin ödediğini ve bu "sarılma terapisinden" büyük ölçüde etkilendiği söylüyor.

'CİNSEL BİR YANI YOK'

Bu hizmetin kesinlikle cinsel bir yanı olmadığını anlatan genç adam, uzunca bir zaman bunun arkasındaki teoriyi incelediklerini söyledi. Bunun hem psikolojik hem de tıbbi arka planı ele aldıklarını söyleyen Trevor, "Bu sadece insanların insan dokunuşuyla kendilerini iyi, güvende ve sakin hissetmelerine yardımcı olmakla ilgili.'' dedi.



