Protein Ocean'da lansmana özel %40'a varan indirim

Gün içinde azalan enerjiyi geri kazanmak ya da antrenmanda sınırları zorlayabilmek içinse doğru desteği almak büyük fark yaratır. İşte tam da bu noktada, farklı yaşam tarzlarına ve ihtiyaçlara hitap eden Protein Ocean ürünleri devreye giriyor. Performansı artıran, bağışıklığı destekleyen ve günlük yaşamı daha dengeli hale getiren ürünler, şimdi lansmana özel %40'a varan indirimle çok daha ulaşılabilir. İşte indirimde öne çıkan ürünlerden bazıları…

1. BATMAN Pre-Workout

BATMAN Pre-Workout, antrenman öncesi performansınızı zirveye taşıyacak özel bir formülasyonla karşınızda! DC Comics iş birliğiyle tasarlanan bu güçlü takviye, 14 farklı etken maddeyi sinerjik şekilde bir araya getirerek enerji, odak ve dayanıklılıkta fark yaratıyor. Nootropic etkiye sahip Huperzine ve Teanin desteği, zihinsel odaklanmayı üst seviyeye çıkarırken; betain, beta alanin, arginine ve citrulline ile kaslarınıza istediğiniz pump etkisini sunuyor. 20 mg sinefrin ve kafein ile antrenman boyunca yüksek enerji sağlarken, eşsiz aromasıyla keyifli bir kullanım deneyimi yaşatıyo. Sıradan pre-workout ürünlerini geride bırakan bu özel formül, spor salonundaki gizli silahınız olacak.

Kullananlar ne diyor?

"Batman pre-workout gerçekten en beğendiğim pre-workoutlardan biri oldu. Tadının şeker oranı vs oldukça yerinde. Enerji içeceği tadını da andırıyor. Şiddetle tavsiye ediyorum."

"Spordan 10-15 dakika önce alınması tavsiye edilir. Hızlı etkisi var bende biraz karıncalanma hissi yapıyor, herkeste oluyor mu bilmiyorum. Güç olarak da antrenman esnasında yararını gördüm."

2. Whey Protein Damla Sakızlı Muhallebi Protein Takviyesi

Whey Protein, artık yalnızca bir supplement değil, spor hedeflerinizi hızlandıran güçlü bir destek. Damla Sakızlı Muhallebi aromasıyla antrenman sonrası rutininizi keyifli hale getirirken, hızlı sindirilen yapısıyla kaslarınıza en kısa sürede ulaşıyor. İçeriğindeki patentli DigeZyme® sindirim enzimleri ve B6 vitamini sayesinde proteinden en yüksek verimi almanıza yardımcı oluyor.

Kullananlar ne diyor?

"Ocean’ın muhallebi aromalı protein tozunu çok beğendim! Tadı tam muhallebi gibi, içimi çok keyifli. Sadece shake olarak değil, pankek gibi tatlı tariflerinde de denedim, çok yakıştı. Tatlı krizlerine sağlıklı bir çözüm arayanlara öneririm."

"Tadı gerçekten mükemmel! Damla sakızı Ve tarçının tadını damağınızda hissediyorsunuz! Kokusu mükemmel derecede etki yaratıyor. Almanızı şiddetle tavsiye ederiz."

3. Protein Bar Chocolate & Hazelnut

Protein Bar Chocolate & Hazelnut, lezzetiyle tatlı krizlerini bastırırken, %40 protein oranı ve 20 gramlık güçlü protein desteğiyle kas gelişimini destekliyor. İlave şeker ve hurma içermeyen ürün, hem antrenman öncesi ve sonrası enerjinizi yükseltir hem de gün içinde pratik bir kurtarıcı. Çantanıza, arabanıza ya da cebinize kolayca sığacak kompakt boyutuyla her zaman elinizin altında olacak.

4. Creatine Lansman Monohydrate Sporcu Takviyesi

Creatine Monohydrate, gücünü ve performansını üst seviyeye taşımak isteyen sporcular için en çok araştırılan ve en güvenilir takviyelerden biri. Mikronize yapısı sayesinde suya ya da diğer takviyelere kolayca karışarak pratik bir kullanım sunuyor. Glisin, Arjinin ve Metiyonin amino asitlerinden oluşan yapısıyla kasların enerji ihtiyacını karşılıyor ve özellikle de kısa süreli ve yüksek yoğunluklu egzersizlerde performansı gözle görülür şekilde artırıyor. Vegan, laktozsuz, glutensiz ve vejetaryen dostu formülüyle herkesin kullanımına uygun olan ürün, düzenli kullanımda gücü ve dayanıklılığı artırarak spordaki hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırıyor.

Kullananlar ne diyor?

"Paketlenmesi mükemmel bir şekilde geldi hiç bir sorun yok tadı efsane."

"Kalite konusunda aklınızda soru işareti kalmasın. Collagenin bu denli hızlı etki edeceği aklımın ucundan geçmezdi. Kalitesine güveniyordum, kanıtlamış oldu. 5 günde 1 yıldır geçmeyen lif ağrım geçti."

5. Protein Bar Strawberry Cheesecake

Protein Bar Strawberry Cheesecake, tatlıdan vazgeçmeden formunu korumak isteyenler için adeta bir joker. Hafif cheesecake lezzetini çileğin tazeliğiyle buluşturan ürün, sadece 2.3 gram şekerle günün her anında gönül rahatlığıyla tüketilebiliyor. 17 gram yüksek protein içeriğiyle kas gelişimine destek olurken, ilave şeker ve hurma içermeyen formülüyle sağlıklı bir alternatif. Spor öncesi enerji, spor sonrası toparlanma ya da gün ortasında tatlı krizleri için pratik bir çözüm.

Kullananlar ne diyor?

"Diğer protein barları da sevmiş biri olarak bunu da aynı kalitede yapmışlar hem protein hem atıştırmalık ihtiyacını karşılayan harika bir ürün."

"Son zamanlarda çıkardıkları protein barlar çok başarılı. Birthday cake ve tiramisu da çok iyiydi ama şimdi favorim strawberry cheesecake oldu. Çok iyi."

6. Good Night Uyku Öncesi Takviyesi

Good Night, günün tüm stresini geride bırakıp derin ve kaliteli bir uykuya dalmak isteyenler için özel olarak formüle edilmiş güçlü bir destek. Sinerjik etkiyle çalışan 11 aktif bileşeni sayesinde sıradan bir uyku desteğinden çok daha fazlasını sunuyor. İçeriğinde Glisin, 5-HTP, L-Triptofan, Theanin, Valerian ve Melisa ekstraktları gibi rahatlatıcı etkileriyle bilinen bileşenler bulunurken; magnezyum, çinko ve B6 vitamini ile vücudun gece boyunca toparlanmasına katkı sağlıyor. Vegan, vejetaryen ve glutensiz formülü sayesinde herkesin güvenle kullanabileceği takviye, uykuya dalmayı kolaylaştırmanın yanı sıra stres ve anksiyeteyi azaltmaya da yardımcı oluyor.

Kullananlar ne diyor?

"Tabii ki sihirli bir şekilde alınca 30 dk da uykuya dalmıyorsunuz fakat uykuya sizde biraz hazırlanıp bundanda 1 ölçek alırsanız etkisini kendiniz göreceksiniz zaten."

"Gerçekten günlerdir 4 saatlik uykular ile duruyordum. Dün uyumadan 1 saat önce içtim ye şuan uyku sürem 6 saate çıktı. Tadı bambaşka bir boyut zaten, teşekkürler."

7. FLAVA Multivitamin Efervesan

FLAVA Multivitamin Efervesan; B vitaminleri, C vitamini, E vitamini ve folik asitten oluşan zengin formülü; enerjinizi destekler, bağışıklığınızı güçlendirir ve yorgunlukla mücadele etmenize yardımcı oluyor. Suda hızla çözünen efervesan tablet formu sayesinde ferahlatıcı bir içecek gibi tüketilebiliyor. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitaminleri hızlıca karşılıyor.

Kullananlar ne diyor?

"Bu ürünü de çok beğendim özellikle içimi çok rahat ve aroması çok güzel."

"Lezzetli ve etkili bir ürün. Bence öğünlerin yanında meyve suyu niyetine tüketebilirsiniz."

8. Denge Paketi

Omega 3 kapsülleri, her dozda 600 mg EPA ve DHA desteğiyle kalp, beyin ve göz sağlığınızı koruyor; Magnesium Bisglycinate formu ise yüksek biyoyararlanımı sayesinde kas fonksiyonlarını, sinir sistemi dengesini ve enerji metabolizmasını destekliyor. Her kapsülde 100 mg magnezyum sağlayan bu form, emilimi artırarak vücudunuzun ihtiyacını en etkili şekilde karşılar. Günlük yaşamın stresine, yoğun tempoya ve fiziksel yorgunluğa karşı size denge kazandıran paket, sağlıklı bir yaşam tarzının olmazsa olmaz destekçisi olacak.

Kullananlar ne diyor?

"Yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum özellikle magnezyumdan beklentimin üstünde bir etki aldım. Normalde geceleri uykum çok bölünürdü 2 gündür aralıksız uyuyabiliyorum."

"Faydasını net bir şekilde hissediyorum, güzel ürünler."

9. Protein Ocean Gameday Pre

Maçtan önce enerjinizi zirveye taşımak ve sahada tüm dikkatinizi sadece oyuna vermek istiyorsanız, Gameday Pre tam da aradığınız destek! Türkiye’de eşi benzeri bulunmayan bu özel pre-workout formülü, 14 güçlü bileşeni tek pakette bir araya getiriyor. Beta Alanin, L-Tirozin, L-Teanin, Kafein ve NMN ile güçlendirilmiş kompleks içerik; Hüperziya ekstresi ve Bioperine® dokunuşuyla maksimum performans için tasarlandı. B vitaminleri ve minerallerle desteklenen yapısı sayesinde yalnızca fiziksel gücünüzü değil, mental hazırlığınızı da aynı anda en üst seviyeye çıkarıyor.

Kullananlar ne diyor?

"Ben limon sevdiğim için içimi süper geldi bana. zun süre topaklanmadan kullanabiliyorum."

"Güzel ürün. Kahvaltı yapmadan ufak bişeyler atıştırıp üzerine bunu içiyorum sabah erken saatte olmasına rağmen iyi antrenman çıkarıyor."

10. Garlic Extract

Garlic Extract, doğanın en güçlü antioksidan kaynaklarından biri olan sarımsağın özünü pratik ve saf bir formda sunuyor. Sülfür bileşenleri, vitamin ve mineraller açısından zengin içeriğiyle bağışıklık sistemini destekliyor. Vegan, vejetaryen, laktozsuz ve glutensiz formülü sayesinde herkesin güvenle tercih edebileceği takviye, doğal bir destek arayanlar için harika bir seçenek. Kapsül formu sayesinde hem pratik hem de kokusuz bir kullanım sunuyor.

Kullananlar ne diyor?

"Hafif bir tadı var ve kokusu daha az. Pratik ve kullanımı kolay. Ekstre olduğu için vücutta sarımsağın gösterdiği birebir aynı etkiyi göstermeyebilir, mesela normal sarımsağa göre daha az uyku veriyor."

"Tadı taze sarımsağa göre çok daha hafif, daha kolay tüketiliyor."

