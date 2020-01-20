Psikolojik şiddette yeni boyut: Gaslighting

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, psikolojik şiddette yeni boyun gaslighting hakkında önemli bilgilerde bulundu. İsmi 1930’larda oynanan bir tiyatro oyunundan gelen gaslightingi yapan bireylerin ortak özelliği bir şeyin kanıtını gösterseniz dahi yaptıklarını reddetmeleridir.

Bu yüzden kendi gerçekliğiniz hakkında sürekli şüpheye düşersiniz ve onun amacına hizmet etmeye başlarsınız. Kendinizi yetersiz hissetmenizle sonuçlanan ‘acaba’ soruları dizisi sonucu mutsuz hisseder, hatta geçici hafıza kaybı, unutkanlık gibi sorunlar dahi yaşayabilirsiniz.

GASLIGHTINGE MARUZ KALDIĞINIZI NASIL ANLARSINIZ?

Partnerinizin sizi gerçekten manipüle edip etmediğini anlamak her zaman kolay olmayabilir. Ancak bazı belirtiler ışığında bu durumu yakalayabilir, tedbirinizi alarak bununla nasıl başa çıkacağınızı çözebilirsiniz. Örneğin şu soruları kendinize sorarak fikir sahibi olabilirsiniz:

Yaşadığınız herhangi bir problemin arkasından konuşurken, haklı olduğunuzu düşünseniz dahi sonunda kendinizi özür dilerken mi buluyorsunuz? Kavga daha da büyümesin diye susan taraf hep siz mi olmak zorunda kalıyorsunuz?