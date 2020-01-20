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  4. Psikolojik şiddette yeni boyut: Gaslighting

Psikolojik şiddette yeni boyut: Gaslighting

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.01.2020 17:08 | Son Güncelleme

Partnere çeşitli oyunlar oynayarak kendisinden şüphe etmesinin sağlanmasını hedefleyen bir psikolojik şiddet türü olan gaslighting, duygusal manipülasyon da diyebileceğimiz ve günümüz ilişkilerinde sıklıkla görülebilen bir durum.

Psikolojik şiddette yeni boyut: Gaslighting

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, psikolojik şiddette yeni boyun gaslighting hakkında önemli bilgilerde bulundu. İsmi 1930’larda oynanan bir tiyatro oyunundan gelen gaslightingi yapan bireylerin ortak özelliği bir şeyin kanıtını gösterseniz dahi yaptıklarını reddetmeleridir.

Bu yüzden kendi gerçekliğiniz hakkında sürekli şüpheye düşersiniz ve onun amacına hizmet etmeye başlarsınız. Kendinizi yetersiz hissetmenizle sonuçlanan ‘acaba’ soruları dizisi sonucu mutsuz hisseder, hatta geçici hafıza kaybı, unutkanlık gibi sorunlar dahi yaşayabilirsiniz.

GASLIGHTINGE MARUZ KALDIĞINIZI NASIL ANLARSINIZ?

Partnerinizin sizi gerçekten manipüle edip etmediğini anlamak her zaman kolay olmayabilir. Ancak bazı belirtiler ışığında bu durumu yakalayabilir, tedbirinizi alarak bununla nasıl başa çıkacağınızı çözebilirsiniz. Örneğin şu soruları kendinize sorarak fikir sahibi olabilirsiniz:

Yaşadığınız herhangi bir problemin arkasından konuşurken, haklı olduğunuzu düşünseniz dahi sonunda kendinizi özür dilerken mi buluyorsunuz? Kavga daha da büyümesin diye susan taraf hep siz mi olmak zorunda kalıyorsunuz?

Sürekli aşağılandığınızı hissediyor ve yüksek sesli tartışmalara mı maruz kalıyorsunuz? Partneriniz suçlu olduğu halde devamlı durumu o halde sizin getirmenizle mi suçluyor? O zaman şüphelenmeniz ya da tedbir almanız için zaman gelmiş veya geçiyor olabilir…

PEKİ NE YAPMALISINIZ?

Partnerinizin size gaslighting yaptığından şüpheleniyorsanız, öncelikle onunla konuşmayı deneyebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumla ilgili teyit almak ya da olayın aslını öğrenmek için sorular sorabilirsiniz.

Siz bu durumla alakalı şüphe ettiğinizi ona hissettirdiğinde, o da reddetmeye başlar veya davranışlarını yanlış anladığınızı söylerlerse, bu önemli bir gösterge olabilir.

Yüzleşmek istemediği durumlarda ise öfkelenebilir. Bu noktada ise sakin kalmalısınız. Çünkü onların sizden beklediği aşırı duygusal tepkilerdir. Bunu ona vermezseniz amacınıza ulaşabilirsiniz.

Bunların kar etmediği durumlarda ise olaylara objektif bakacak bir psikiyatrist veya terapistten yardım almak isabetli olacaktır. Çünkü çevrenizin size olan desteği manipülasyonun altında kalmaları ihtimaliyle taraflı olabilir. Bu riski bertaraf etmek için tercih edeceğiniz profesyonel yardımla size doğru yol gösterilebilir. Bu sizin her türlü şüphenizden kurtulmanızı da sağlayacaktır.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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Anahtar Kelimeler:
gaslighting psikolojik şiddet

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