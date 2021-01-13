Püf noktalarıyla tam kıvamında muhammara nasıl yapılır? Yemeye doyamayacaksınız

Muhammara, büyük kentlerde hafta sonu tercih edilen kahvaltı seremonilerinin vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkarken Doğu bölgelerinde akşam menülerine eşlik etmeye devam ediyor. Bu noktada muhammarayı hangi öğünde nasıl tüketeceğiniz size kalıyor. Peki doğudan batıya her bölgede severek tüketilen muhammaranın yapılışında nelere dikkat etmek gerekiyor?

Muhammara nasıl yapılır diye merak edenler ve bu lezzeti evine taşımak isteyenler için öncelikle malzeme listesine göz atmalarını öneririz. Bu lezzetli meze için temel malzeme cevizdir. Ceviz çekilmiş olarak kullanılır. Bunun dışında salça, 2 farklı acı sos, keçiboynuzu pekmezi ve nar ekşisi kullanılarak hazırlanır. Maydanoz, marul ve ceviz ise dekor olarak kullanılır. İşte tam kıvamında muhammara yapmak için gerekli malzemeler:

MUHAMMARA NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

100 gr ceviz,

Yarım kaşık acı sos,

1 adet yedikule marul,

1 kaşık sweet chilli sos,

1 kaşık keçiboynuzu pekmezi,

1,5 kaşık biber salçası,

1,5 kaşık nar ekşisi,

Frank maydonozu,

Su

MUHAMMARA TARİFİ

Muhammara yapımına temel malzeme olan cevizle başlanır. Ceviz derin bir kaba dökülür.

1,5 kaşık salça üzerine ilave edilir.

Ardından 1 kaşık sweet chilli tatlı ekşi sosu ilave edilir.

Yarım kaşık acı sos, keçiboynuzu pekmezi, nar ekşisi ayrı ayrı kaba ilave edilir, karıştırılır.

Malzemeler elle ya da bir kaşık yardımıyla karıştırılır.

Muhammara servise hazır hale gelmiştir.

MUHAMMARA NASIL SERVİS EDİLİR?

Muhammara dökülme ihtimali bulunduğu için çukur bir tabağın içerisinde servis edilir. Bu şekilde görüntü olarak güzel gözükmektedir. Yanına dekor olarak marul ve frenk maydanoz konur. Üstüne de ceviz yerleştirilir. Bu işlemlerin ardından muhammara servise hazırdır. Afiyet olsun.