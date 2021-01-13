Püf noktalarıyla tam kıvamında muhammara nasıl yapılır? Yemeye doyamayacaksınız

Muhammara, büyük kentlerde hafta sonu tercih edilen kahvaltı seremonilerinin vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkarken Doğu bölgelerinde akşam menülerine eşlik etmeye devam ediyor. Bu noktada muhammarayı hangi öğünde nasıl tüketeceğiniz size kalıyor. Peki doğudan batıya her bölgede severek tüketilen muhammaranın yapılışında nelere dikkat etmek gerekiyor?
Muhammara nasıl yapılır diye merak edenler ve bu lezzeti evine taşımak isteyenler için öncelikle malzeme listesine göz atmalarını öneririz. Bu lezzetli meze için temel malzeme cevizdir. Ceviz çekilmiş olarak kullanılır. Bunun dışında salça, 2 farklı acı sos, keçiboynuzu pekmezi ve nar ekşisi kullanılarak hazırlanır. Maydanoz, marul ve ceviz ise dekor olarak kullanılır. İşte tam kıvamında muhammara yapmak için gerekli malzemeler:
MALZEMELER:
Muhammara dökülme ihtimali bulunduğu için çukur bir tabağın içerisinde servis edilir. Bu şekilde görüntü olarak güzel gözükmektedir. Yanına dekor olarak marul ve frenk maydanoz konur. Üstüne de ceviz yerleştirilir. Bu işlemlerin ardından muhammara servise hazırdır. Afiyet olsun.
Muhammara tarifi çok kolaydır. Ancak püf noktaları bilinmediği takdirde ve malzeme ölçüleri doğru kullanılmadığı takdirde istenilen sonuca ulaşmak mümkün değildir. Peki lezzetli bir muhammara tarifi için nelere dikkat etmek gerekir? İşte bu sorunun yanıtı:
Muhammara ile acukanın farklı olduğu düşünülse de aslında aynı meze olduğu söylenebilir. Ortadoğu mutfağında muhammara olarak anılan tuzlu meze genellikle etli yemeklerin yanında tüketilirken Batı'da acuka ismiyle bilinir ve genellikle kahvaltıda tüketilir.
Ekmeği dilimleyerek kızartıp üzerine sürebileceğiniz bu mezeyi bazen sandviçin arasında tüketebilir bazense çukur tabakla servis ederek lezzetli et yemeklerini tamamlayan bir tat olarak kullanabilirsiniz.
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