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Püf noktalarıyla tam kıvamında muhammara nasıl yapılır? Yemeye doyamayacaksınız

Betül Songur Betül Songur 13.01.2021 14:31 | Son Güncelleme:
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Muhammara yapılışı itibariyle farklı olmasa da yöreden yöreye eklenen baharatlarla farklılık gösterebilen bir mezedir. Hatay usulü yapılabileceği gibi Antakya, Adana ve Antep'te de sıkça tüketilen bu meze, Acuka ismiyle de anılmaktadır. Kafkaslar tarafından kahvaltılık olarak tüketilen muhammara, Hatay'da ana yemeklere eşlik etmek için sofraları süsler. Yapılışı kolay olan bu meze püf noktaları ile hazırlandığında lezzetine doyumsuz bir tat olarak hafızalarda yer eder.

Muhammara, büyük kentlerde hafta sonu tercih edilen kahvaltı seremonilerinin vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkarken Doğu bölgelerinde akşam menülerine eşlik etmeye devam ediyor. Bu noktada muhammarayı hangi öğünde nasıl tüketeceğiniz size kalıyor. Peki doğudan batıya her bölgede severek tüketilen muhammaranın yapılışında nelere dikkat etmek gerekiyor?

Muhammara nasıl yapılır diye merak edenler ve bu lezzeti evine taşımak isteyenler için öncelikle malzeme listesine göz atmalarını öneririz. Bu lezzetli meze için temel malzeme cevizdir. Ceviz çekilmiş olarak kullanılır. Bunun dışında salça, 2 farklı acı sos, keçiboynuzu pekmezi ve nar ekşisi kullanılarak hazırlanır. Maydanoz, marul ve ceviz ise dekor olarak kullanılır. İşte tam kıvamında muhammara yapmak için gerekli malzemeler:

MUHAMMARA NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

  • 100 gr ceviz,
  • Yarım kaşık acı sos,
  • 1 adet yedikule marul,
  • 1 kaşık sweet chilli sos,
  • 1 kaşık keçiboynuzu pekmezi,
  • 1,5 kaşık biber salçası,
  • 1,5 kaşık nar ekşisi,
  • Frank maydonozu,
  • Su

MUHAMMARA TARİFİ

  • Muhammara yapımına temel malzeme olan cevizle başlanır. Ceviz derin bir kaba dökülür.
  • 1,5 kaşık salça üzerine ilave edilir.
  • Ardından 1 kaşık sweet chilli tatlı ekşi sosu ilave edilir.
  • Yarım kaşık acı sos, keçiboynuzu pekmezi, nar ekşisi ayrı ayrı kaba ilave edilir, karıştırılır.
  • Malzemeler elle ya da bir kaşık yardımıyla karıştırılır.
  • Muhammara servise hazır hale gelmiştir.

MUHAMMARA NASIL SERVİS EDİLİR?

Muhammara dökülme ihtimali bulunduğu için çukur bir tabağın içerisinde servis edilir. Bu şekilde görüntü olarak güzel gözükmektedir. Yanına dekor olarak marul ve frenk maydanoz konur. Üstüne de ceviz yerleştirilir. Bu işlemlerin ardından muhammara servise hazırdır. Afiyet olsun.

MUHAMMARA YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Muhammara tarifi çok kolaydır. Ancak püf noktaları bilinmediği takdirde ve malzeme ölçüleri doğru kullanılmadığı takdirde istenilen sonuca ulaşmak mümkün değildir. Peki lezzetli bir muhammara tarifi için nelere dikkat etmek gerekir? İşte bu sorunun yanıtı:

  • Muhammara tarifinde kullanılan cevizin beyaz ceviz olması gerekir. Esmer cevizin içi kararmış olacağından ağızda ekşilik bırakır. Bu nedenle beyaz ceviz tercih edilirse daha lezzetli bir sonuç elde edilecektir.
  • Acı sosu yarım kaşıktan fazla koymamaya özen gösterin. Fazla konulduğu takdirde boğazda yanma hissine neden olur.
  • Malzemeler karıştırırken mikser kullanmaktan kaçının. Mikser kullanıldığı takdirde cevizler çok inceleceğinden malzemeler püre haline gelecektir. Bu durumu göz önünde bulundurarak cevizin ağızda çiğnenmesi istendiğinden malzemeler kaşık ya da elle karıştırmak gerekir.

MUHAMMARA İLE ACUKA FARKI

Muhammara ile acukanın farklı olduğu düşünülse de aslında aynı meze olduğu söylenebilir. Ortadoğu mutfağında muhammara olarak anılan tuzlu meze genellikle etli yemeklerin yanında tüketilirken Batı'da acuka ismiyle bilinir ve genellikle kahvaltıda tüketilir.

Ekmeği dilimleyerek kızartıp üzerine sürebileceğiniz bu mezeyi bazen sandviçin arasında tüketebilir bazense çukur tabakla servis ederek lezzetli et yemeklerini tamamlayan bir tat olarak kullanabilirsiniz.

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