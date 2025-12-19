Pul biberden sumak’a: Türk mutfağının vazgeçilmez 10 baharatı

Türk mutfağındaki yemekleri bu kadar lezzetli yapanlardan biri de tabii ki kullandığımız baharatlar. Salataya koyduğumuz sumak, etin üzerine serpiştirdiğimiz kekik... Her biri bambaşka bir lezzet şöleni değil de ne?

1. Pul biber

Kökeni Mezopotamya'ya dayanan pul biber Türk mutfağında vazgeçemediklerimiz arasında... Gaziantep’te güneşte kurutulan biberlerden elde edilen pul biber, Türk mutfağının en belirleyici tatlarından biri değil de ne?

2. Sumak

Doğu Akdeniz kökenli sumak da yine Türk mutfağında çok kullandıklarımız arasında. Koyu kırmızı rengi ve ekşimsi tadıyla bilinen sumak, özellikle et yemeklerinin yanında servis edilen soğan salatalarının vazgeçilmezi. Özellikle de kebap kültüründe önemli bir yere sahip!

3. Kimyon

Asya–Ortadoğu kökenli kimyon Türk mutfağının temel baharatlarından biri. Yoğun, topraksı aromasıyla bilinen kimyon özellikle bakliyat yemeklerinde gaz giderici özelliği nedeniyle tercih ediliyor. Yine köftelerde, çorbaların terbiyelerinde ve et yemeklerinde imza niteliğinde bir etki bırakıyor.

4. Karabiber

Hindistan kökenli karabiber bizim de her yemekte kullandığımız eşsiz bir baharat. Keskin, sıcak ve hafif odunsu tadıyla pek çok yemeğe son dokunuşu veriyor. Etlerden çorbalara, sebze yemeklerinden soslara kadar neredeyse her tarifte kullandığımız karabiber pilavın da vazgeçilmezi değil mi?

5. Kekik

Anadolu’da yetişen kekik türleri oldukça özgün ve vazgeçilmezdir. Anadolu’da dağlardan toplanan kekik, özellikle kırmızı et, tavuk ve zeytinyağlılarda taze ve keskin bir aroma yaratıyor. Türk kekiği, dünya mutfağındaki türlere kıyasla daha yoğun kokulu ve yağ oranı daha yüksek olmasıyla bilinir.

6. Kuru nane

Akdeniz kökenli, Türk mutfağında çok yaygın kullanılan aromatik otlardan biri de kuru nanedir. Yoğurtlu mezeler, çorbalar ve salatalarda ferahlatıcı bir aroma verdiği için çok fazla tercih edilir. Özellikle yayla çorbası, cacık ve dolmaların ayrılmaz parçasıdır diyebilir miyiz?

7. Tarçın

Asya kökenli, Osmanlı mutfağından beri Türk mutfağında yer alan baharatlardan biri de şüphesiz tarçındır! Tatlılarda yoğun kullanılsa da Osmanlı döneminde etli yemeklerde de bolca kullanılıyordu. Sıcak bir karaktere sahip olup hoş bir tatlımsı aroma kattığı için özellikle aşure, zerde, hoşaf ve kış içeceklerinin de temelini oluşturuyor.

8. Zerdeçal

Hindistan kökenli zerdeçal son dönemlerde Türk mutfağının vazgeçilmezi haline geldi. Turuncu rengi ve topraksı kokusuyla pilavlarda, çorbalarda ve bazı yöresel tariflerde de kullanılıyor. Aslında eski Osmanlı saray mutfağında da yer alıyordu ancak günümüzde yeniden popülerleşti.

9. Yenibahar

Karayip kökenli olsa da Osmanlı mutfağıyla Türk mutfağına yerleşmiş bir baharat olan yenibaharı özellikle dolma içleri ve köftelerde sık sık kullanıyoruz. Hatta bazı et yemeklerinin “gizemli aroması” yenibahardan gelir. Hafif tatlı, karanfilimsi ama daha yumuşak bir lezzeti var.

10. Defne yaprağı

Defne yaprağı Akdeniz’den dünya mutfaklarına yayılan bir bitkidir. Hatta Anadolu defnesi özel kabul edilir. Balık, et ve bakliyat yemeklerinde kullanılır. Yavaş pişen yemeklere zarif, hafif aromatik bir lezzet ekler ve çok iyidir.