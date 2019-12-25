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  4. Pumpum çorbası nasıl yapılır?

Pumpum çorbası nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Pumpum çorbası nereye ait diyenler için hemen söyleyelim; Bartın ilimize ait olan pumpum çorbası lezzetiyle damak çatlatır. Yapımı son derece basit olan pumpum çorbası nasıl yapılır diyenler için tarifi geliyor, buyursunlar.

Pumpum çorbası nasıl yapılır?

Mısır unu ve et suyuyla hazırlanan pumpum çorbası, yöresel lezzetlerimizden biridir. Klasik çorba tariflerinden sıkıldıysanız bu kış da pumpum çorbası tarifini pişirebilirsiniz. Son derece kolay hazırlanan pumpum çorbası detaylarını sizler için hazırladık.

PUMPUM ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4/5 su bardağı mısır unu
3,5 su bardağı su
2 su bardağı süt
1,5 su bardağı et suyu
3,4 dilim kıtır ekmek
Bir çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1/2 kahve fincanı ayçiçek yağı
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı karabiber

PUMPUM ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Et suyu, soğuk su ve mısır ununu tencereye alarak kaynayana kadar çırpın. Kıvamı koyulaştıktan sonra sütünü ilave ederek karıştırmaya devam edin. Ayrı bir tavada kıtır ekmekleri ayçiçek yağı ile kavurun. Çorbanın tuzunu ve biberini ekleyin. Çorba kaynadıktan sonra servis kasesine alın. Üzerine kıtır ekmekleri ekleyiniz. Rendelenmiş kaşar peyniri ile süsleyiniz. Servise hazırdır.

Kaynak: Bartın Valiliği Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bartın Yemekleri Kitabı 2013

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