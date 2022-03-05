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Putin’e ikizi kadar benzeyen Ukraynalı askeri görenler gözlerine inanmadı! “Putin’in Ukrayna’da ne işi var?”

05.03.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 10. güne girildi. Başkent Kiev olmak üzere diğer bölgelerde Ukrayna ordusu ve sivillerin Rus askerlerine karşı direnişi sürüyor. Show Haber Editörü Cem Tekel’in Kiev’den paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Kiev’de görev yapan Ukrayna askerinin Putin’e olan benzerliği kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Putin’e ikizi kadar benzeyen Ukraynalı askeri görenler gözlerine inanmadı! “Putin’in Ukrayna’da ne işi var?”

Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyanın gözünü ve kulağını çevirdiği bölge olmaya devam ediyor. Dünyanın pek çok yerinden gelen gazeteciler sıcak bölgeden haberleri kamuoyuyla paylaşıyor. Show Haber Editörü Cem Tekel’in Kiev’den paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyanın viral konularından biri haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede yayılan fotoğraf karesinde Ukraynalı askerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olan benzerliği dikkatleri çekti.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Kiev’de bulunan Cem Tekel’in Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Ukrayna askerlerinin Kiev sokaklarını Rus işgaline karşı hazırladığı anlar kayıt altına alındı. Ukrayna askerlerinin Kiev sokaklarını çatışmaya hazırladığı anları Twitter hesabından yayınlayan Tekel’in paylaştığı fotoğraf karesinde Ukraynalı askerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzerliği olay oldu.

Kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında yayılan fotoğraf karesine binlerce yorum geldi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı fotoğraf karesinin altına "Söyle bana Putin, içerde misin?", "Putin'in ne işi var Ukrayna'da?" şeklinde yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
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