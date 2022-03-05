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Rusya’nın çocuk askerleri! 8 yaşında milyonlarca öğrenciden oluşan ordu kurdu

05.03.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AK47’ler ve el bombalarıyla donanmış Rusya için savaşmaya hazır milyonlarca çocuktan oluşan bir ordu kurdu. Genellikle 8 yaşındaki çocuklardan oluşan ordu, makineli tüfekler ve özel savaş eğitimleri sayesinde anavatanı savunmaya hazır askeri bir güç olmayı başardı.

Rusya’nın çocuk askerleri! 8 yaşında milyonlarca öğrenciden oluşan ordu kurdu

Rusya Devlet Başkanı Putin 2015 yılında “Genç Ordu” olarak da bilinen Ulusal Askeri Yurtsever Sosyal Hareket Derneği’ni kurdu. Çoğunlukla okul çağındaki çocuklardan oluşan birlik 2015 yılından günümüze kadar hızla büyüdü ve şu anda bir milyondan fazla üyesi olduğu düşünülüyor. Kendilerini “YunArmia” olarak isimlendiren birlik, hem kız hem de erkek öğrencilerden oluşuyor.

HİTLER GENÇLİĞİ’NİN YANKISI OLARAK ELEŞTİRİLMİŞTİ

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1920’li yıllarda Nazi Partisi tarafından kurulan ve genç erkeklerin Adolf Hitler’in gelecekteki üyeleri olmak üzere eğitime alındıkları örgüt “Hitler Gençliği” olarak tarih sayfalarındaki yerini almıştı. Rusya’nın çocuk askerlerinden oluşan birlik ise Hitler Gençliği’nin bir yankısı olarak eleştirilerin hedefi haline geldi. Eleştirilere rağmen YunArmia, genç Ruslara disiplin aşılamak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kurulduğunu iddia etti. YunArmia’da 8 yaşındaki çocuklara askeri tatbikat, silah kullanımına dair eğitim, güreş teknikleri ve paraşütle atlama öğretiliyor.

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ARKASINDAKİ PUTİN’E YAKIN BİR İSİM VAR

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Hareketin yaratılmasının arkasındaki isim ise Putin’e oldukça yakın ve ülkenin en iyi askeri personellerinden biri olan Sergei Shoigu olarak açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna harekatı sırasında YunArmia birliklerinin ön safhalarda kullanıldığına yönelik iddialara Shoigu, “Bizim için esas olan Rusya Federasyonu'nu, Ukrayna halkını ülkemize karşı mücadelede kullanmaya çalışan Batılı ülkelerin oluşturduğu askeri tehditten korumaktır.” ifadelerini kullandı.

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ERKEK VE KIZ OLARAK AYRI TAKIMLARDA EĞİTİM

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Çocuk ordusunun web sitesinde yer alan bilgilere göre, ülke genelinde 85 bölgeyi kapsayacak şekilde genel merkeze yayılan 1 milyondan fazla gencin üye olduğu belirtiliyor. Ordu birkaç yıl öncesinde erkek ve kız olmak üzere ayrı takımlarda eğitim görmeye başladı.

Kızlar kampında haftanın altı günü yoğun bir şekilde normal okul dersleri, dikiş dikme ve yemek pişirme, şarkı söyleme ve resim çizme, dans, ilk yardım ve savunma, teröristlere karşı mücadele ve birkaç yabancı dil konuşma gibi konular öğretiliyor. Erkek kampında ise ağırlıklı olarak zindelik ve silah eğitimine odaklanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asker Rusya
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