Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Putin faturayı kesti! Ukrayna işgalinden sonra 150 gizli ajanın tasfiye edilmesine karar verdi

Putin faturayı kesti! Ukrayna işgalinden sonra 150 gizli ajanın tasfiye edilmesine karar verdi

12.04.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın ilk ayı geride kalırken dünya hala bölgeden gelen haberleri dikkatle takip ediyor. 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna işgalinin sonrasında istediği sonucu alamadığı iddia edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, faturayı istihbarat servisine kesti. Rus liderinin emriyle 150 gizli ajanın yanlış bilgi sızdırdığı gerekçesiyle hapse atılmasına karar verildi.

Putin faturayı kesti! Ukrayna işgalinden sonra 150 gizli ajanın tasfiye edilmesine karar verdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ülkenin doğusuna doğru kayarken işgalin yavaş bir şekilde ilerlemesinin neden olarak Putin’in gizli ajanları ve istihbarat servisini hedef aldığı iddia edildi. The Mirror’un haberine göre, Putin, gizli servislerin verdiği brifinglerle, birliklerinin birçok Ukraynalı tarafından memnuniyetle karşılanacağına ve hızlı bir zafer elde edeceğine ikna olmuştu. Durum beklediği gibi gitmediği için Rus liderin 150 gizli ajan ve üst düzey yetkiliyi görevinden alındığı söylendi.

Bütün dünyanın gözü onun üzerinde! İşte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 saati...Bütün dünyanın gözü onun üzerinde! İşte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 saati...

ESKİ SOVYETLER BİRLİĞİ ÇALIŞANLARIYDI

1

Görevden alınanların hepsinin, Putin'in eski Sovyetler Birliği ülkelerinde operasyonlar yürütmek üzere FSB'nin direktörü olduğu 1998'de kurulan Beşinci Servis'in çalışanları olduğu öne sürüldü. Görevde alma ve hapis cezalarına gerekçe olarak ise yanlış bilgilerin sızdırılması gösterildi.

Kremlin’in Donbas’taki saldırılardan önce KGB’nin devamı niteliğindeki ulusal istihbarat servisi FSB’nin yabancı istihbarat bölümünün başında olan general Sergei Beseda’nın ev hapsinden Lefortovo’daki yüksek güvenlik bir hapishaneye nakledildiği belirtildi.

Şaşırtan iddia! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zehirlenme korkusuyla 1000 personeli işten çıkarttığı iddia edildiŞaşırtan iddia! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zehirlenme korkusuyla 1000 personeli işten çıkarttığı iddia edildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyada olay yarattı! Vajinasıyla 9 kilo ağırlık...Sosyal medyada olay yarattı! Vajinasıyla 9 kilo ağırlık...
Çevresindekilere aldırmadı! İç çamaşırını çıkartıp...Çevresindekilere aldırmadı! İç çamaşırını çıkartıp...
Akılalmaz görüntüler! Evlerden çığlık sesleri yükseldİAkılalmaz görüntüler! Evlerden çığlık sesleri yükseldİ
Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sözleri tepki çekti! “Çocuklarım benden...”

Sözleri tepki çekti! “Çocuklarım benden...”

Görenler anlam veremedi! Sırtından uzayan kuyruğuyla...

Görenler anlam veremedi! Sırtından uzayan kuyruğuyla...

Çevresindekilere aldırmadı! İç çamaşırını çıkartıp...

Çevresindekilere aldırmadı! İç çamaşırını çıkartıp...

İkisi de yetişkin film yıldızı! “Birbirimizi izliyoruz ve...”

İkisi de yetişkin film yıldızı! “Birbirimizi izliyoruz ve...”

İlginizi Çekebilir

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.