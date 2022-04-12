Putin faturayı kesti! Ukrayna işgalinden sonra 150 gizli ajanın tasfiye edilmesine karar verdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ülkenin doğusuna doğru kayarken işgalin yavaş bir şekilde ilerlemesinin neden olarak Putin’in gizli ajanları ve istihbarat servisini hedef aldığı iddia edildi. The Mirror’un haberine göre, Putin, gizli servislerin verdiği brifinglerle, birliklerinin birçok Ukraynalı tarafından memnuniyetle karşılanacağına ve hızlı bir zafer elde edeceğine ikna olmuştu. Durum beklediği gibi gitmediği için Rus liderin 150 gizli ajan ve üst düzey yetkiliyi görevinden alındığı söylendi.

ESKİ SOVYETLER BİRLİĞİ ÇALIŞANLARIYDI

Görevden alınanların hepsinin, Putin'in eski Sovyetler Birliği ülkelerinde operasyonlar yürütmek üzere FSB'nin direktörü olduğu 1998'de kurulan Beşinci Servis'in çalışanları olduğu öne sürüldü. Görevde alma ve hapis cezalarına gerekçe olarak ise yanlış bilgilerin sızdırılması gösterildi.

Kremlin’in Donbas’taki saldırılardan önce KGB’nin devamı niteliğindeki ulusal istihbarat servisi FSB’nin yabancı istihbarat bölümünün başında olan general Sergei Beseda’nın ev hapsinden Lefortovo’daki yüksek güvenlik bir hapishaneye nakledildiği belirtildi.



