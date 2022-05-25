Putin’in rakibinden özür dilemişti! Rus yargıcın gizem dolu ölümü iddiaları arttırdı

50 yaşındaki Rus yargıç Repnikova, 2021 yılının Şubat ayında muhalefet lideri Alexei Navalny’nin hapis cezasına çarptırılmasına yönelik verdiği kararla gündem yaratmıştı. Tutuklu muhalefet lideri Repnikova'nın kendisine ilk hapis cezasından duyduğu pişmanlığı ifade eden bir not verdiğini açıkladı. Notta Repnikova’nın pişmanlığını dile getirmenin yanı sıra cesur bir adam olduğuna inandığını da sözlerine ekledi. Özür notunun kamuoyuyla paylaşılmasından sonra Repnikova’nın öldüğüne dikkat çeken muhalefet lideri, ölüm nedeni konusunda şüpheleri olduğunu dile getirdi.

“HERHANGİ BİR YARGIÇ BANA BİR KELİME ETMEK İSTERSE...”

Adli tıp raporunda ve resmi kaynaklarda Repnikova’nın ölüm nedenin koronavirüse bağlı olarak gelişen komplikasyonlar olduğu belirtildi. Muhalefet lideri Navalyn, Repnikova’nın ölümün araştırılması gerektiğini iddia ederken diğer yargıçları da uyardı. Muhalefet lideri, “Spekülasyon yaratmak istemiyorum ama bana koronavirüs nedeniyle yüksek riskli bir gruptan gibi gelmedi. Bu nedenle herhangi bir yargıç bana bir kelime etmek isterse lütfen dikkatli olsun” dedi.



